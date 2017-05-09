 روحاني يكشف الأوراق أمام خصومه: لم تفعلوا شيئا سوى إعدام المعارضين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 شعبان 1438 هجريا, الموافق 9 مايو 2017 ميلاديا

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روحاني يكشف الأوراق أمام خصومه: لم تفعلوا شيئا سوى إعدام المعارضين

روحاني يكشف الأوراق أمام خصومه: لم تفعلوا شيئا سوى إعدام المعارضين
المناطق- وكالات

رغم أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، متهم في التحريض على إعدام معارضي النظام ويصفه معارضوه بأن ملفه هو الأسوء في قضايا حقوق الإنسان بين الرؤساء الإيرانيين، إلا أنه اتهم، الاثنين، منافسيه المرشحين للانتخابات الرئاسية محمد باقر قاليباف وإبراهيم رئيسي بأنهم لم يفعلوا شيئاً خلال الـ38 سنة الماضية الإ المشاركة في إعدام المواطنين الإيرانيين.

ووفقا لـ”العربية”، قال روحاني، في خطاب ضمن حملته الانتخابية في مدينةهمدان وسطإيران أمام حشد من مؤيديه: “شعبنا رفض العنف في الانتخابات الماضية وسيرفض في الانتخابات القادمة”.

ويهاجم المنتسبون للتيارين الإصلاحي والمعتدل في إيران، أثناء الحملة الانتخابية، إيراهيم رئيسي، المرشح المقرب من المرشد علىخامنئي، حيث يتهمونه بأنه شارك في إلإعدامات الجماعية الشهيرة التي تم تنفيذها بأمر مباشر من آية اللهالخميني عام 1988.

وأضاف روحاني: “لا نريد الإقصائيين، لا نريد من جلسوا خلف الكراسي وأصدروا أحكام الإعدام والحبس”، في إشارة واضحة إلى منافسه الأكبر إبراهيم رئيسي الذي تولى مناصب قضائية عالية منذ بداية الثورة حتى الآن.

ويتهم روحاني رئيسي بالمشاركة في الإعدامات وإصدار الأحكام الجائرة ضد المعارضين في حين أن مصطفى بور محمدي، الذي كان ضمن اللجنة الثلاثية التي أصدرت الإعدامات الجماعية عام 1988، هو وزير العدل في حكومته الحالية.

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