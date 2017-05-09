 بهذا اللاصق.. لن تضيع أشياؤك بعد اليوم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 شعبان 1438 هجريا, الموافق 9 مايو 2017 ميلاديا

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بهذا اللاصق.. لن تضيع أشياؤك بعد اليوم

بهذا اللاصق.. لن تضيع أشياؤك بعد اليوم
المناطق - وكالات

بعد اليوم لن تعود باحثاً عن أشيائك الكثيرة، التي تتركها في مكان ولا تدري أين، بعد اختراع شريط لاصق يمكن وضعه حتى على جواز السفر.

“The Mu” طريقة بسيطة جداً وذكية لتبقى قريباً من أمتعتك، وهي شريط لاصق يتصل بالهاتف الذكي، ويذكرك بالموقع الذي تركت فيه حاجتك.

ويمكن للاصق مع التطبيق المتصل به في الهاتف الذكي بـ”التقويم” بحيث يذكرك بموقع جواز السفر يوم رحلتك.

وهذه التكنولوجيا متوافقة، وفق ما نشر موقع “كيكستارتر” للمشاريع الناشئة، مع أندرويد Android 4.4 فأعلى، وآيفون 4S وما فوق. ويمكن لبطارية اللاصق التي تشحن خلال أقل من نصف ساعة أن تدوم لأكثر من 3 أشهر.

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