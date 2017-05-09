 شاهد.. بكاء ياباني اعتنق الإسلام في الروضة الشريفة.. ويطالب بالدعاء لوالديه بالهداية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 شعبان 1438 هجريا, الموافق 9 مايو 2017 ميلاديا

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شاهد.. بكاء ياباني اعتنق الإسلام في الروضة الشريفة.. ويطالب بالدعاء لوالديه بالهداية

المناطق - الرياض

لم يتمالك مهندس ياباني شاب يدعى “يوشينو سان”، نفسه بعد دخوله الروضة الشريفة، إذ انهمرت دموعه ولم يستطع إيقافها.

وأكد “يوشينو سان” أن التشرُّف بالسلام والصلاة بروضة من رياض الجنة هي من المنن العظيمة عليه، مقدما شكره لخادم الحرمين على المكرمة الملكية بقبوله ضمن برنامج الاستضافة للعمرة والزيارة حيث هذه الزيارة الأولى له عقب دخوله الإسلام.

وأعرب عن حزنه الشديد على جَده وجَدته اللذين ماتا دون تذوق حلاوة الإيمان والإسلام، وتمنى أن يشرح الله صدر والديه للدخول فيه، داعيا جميع المسلمين بالدعاء لهما باعتناقه.

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