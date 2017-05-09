شاهد .. الفساد يستشري في إيران .. فقراء ينهبون مواد غذائية فاسدة من شاحنة

تداول ناشطون إيرانيون مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر هجوم جموع من المواطنين الفقراء في مدينة ميناب، جنوب إيران، على شاحنة وهي تلقي مواد غذائية فاسدة في منطقة نائية على قارع الطريق لغرض إتلافها، حيث قام هؤلاء المواطنون بنهب محتوياتها، الأمر الذي يظهر حجم الفقر المستشري في البلاد.

ووفقا لـ”العربية”، يظهر الفيديو المئات وهم يهرعون نحو الشاحنة، حيث ابتعد سائق الجرافة الذي أراد طمر المواد الغذائية الفاسدة، ليتنحى جانبا لإفساح المجال للناس الذين قاموا بأخذ العلب والكراتين المختلفة، بحسب ما أفادت وكالة “نادي المراسلين الشباب yjc ” التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

وقالت الوكالة إن الممثل الإيراني الشهير برويز برستويي، شارك الفيديو عبر حسابه على موقع “إنستغرام”، وعبر عن انزعاجه قائلا: ” في مدينة ميناب ألقى المسؤولون المواد الغذائية الفاسدة بعيداً لإتلافها، لكن الفقراء والجياع هجموا عليها”.

وانتقد مستخدمو شبكات التواصل نظام بلادهم بشدة، في معرض تعليقاتهم على الحادث، وقالوا إن هذا النظام يبدد ثروات البلاد على الإنفاق العسكري والتدخل في دعم الإرهاب والميليشيات في دول المنطقة، بينما يحرم شعبه من أبسط إمكانيات الحياة.

وتشهد إيران منذ أشهر، احتجاجات عمالية ضد تأخر الرواتب وانخفاض الأجور وتفشي البطالة والفقر بسبب الفساد المستشري في أجهزة الدولة، والتي تنعكس على المواطن العادي ومعيشته بشكل مباشر، الأمر الذي دفع بالمراقبين بأن يتحدثوا عن احتمال ثورة جياع سيطلقها ملايين من المواطنين المسحوقين والمهمشين.