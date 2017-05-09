 شاهد .. الفساد يستشري في إيران .. فقراء ينهبون مواد غذائية فاسدة من شاحنة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 شعبان 1438 هجريا, الموافق 9 مايو 2017 ميلاديا

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شاهد .. الفساد يستشري في إيران .. فقراء ينهبون مواد غذائية فاسدة من شاحنة شاهد.. بكاء ياباني اعتنق الإسلام في الروضة الشريفة.. ويطالب بالدعاء لوالديه بالهداية بهذا اللاصق.. لن تضيع أشياؤك بعد اليوم روحاني يكشف الأوراق أمام خصومه: لم تفعلوا شيئا سوى إعدام المعارضين مقتل القيادي الحوثي ” أبو يوسف حطبة” و3 من مرافقيه في صنعاء احذروا من نشاط متزايد لبيع ذهب “مغشوش” محليا .. تعرفوا على طرق تسويقه توابيت متحركة تنقل المعلمات.. انقلاب مركبة تنقل الراكبات إلى المستشفى الإطاحة بقاتل رجل الأمن في ضباء (فيديو) وظائف شاغرة في كلية الملك فهد الأمنية 7 فوائد صحية للخرشوف ربما لم تعرفها من قبل.. بينها تحسين وظائف الكبد سلطان بن سلمان: معرض آثار المملكة رسالة لتعزيز الشراكة مع الدول والحضارات تعليم الطائف يكرم الحافظين والحافظات من مدارس التحفيظ في حفل الأول من نوعه

شاهد .. الفساد يستشري في إيران .. فقراء ينهبون مواد غذائية فاسدة من شاحنة

المناطق - وكالات

تداول ناشطون إيرانيون مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر هجوم جموع من المواطنين الفقراء في مدينة ميناب، جنوب إيران، على شاحنة وهي تلقي مواد غذائية فاسدة في منطقة نائية على قارع الطريق لغرض إتلافها، حيث قام هؤلاء المواطنون بنهب محتوياتها، الأمر الذي يظهر حجم الفقر المستشري في البلاد.

ووفقا لـ”العربية”، يظهر الفيديو المئات وهم يهرعون نحو الشاحنة، حيث ابتعد سائق الجرافة الذي أراد طمر المواد الغذائية الفاسدة، ليتنحى جانبا لإفساح المجال للناس الذين قاموا بأخذ العلب والكراتين المختلفة، بحسب ما أفادت وكالة “نادي المراسلين الشباب yjc ” التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

وقالت الوكالة إن الممثل الإيراني الشهير برويز برستويي، شارك الفيديو عبر حسابه على موقع “إنستغرام”، وعبر عن انزعاجه قائلا: ” في مدينة ميناب ألقى المسؤولون المواد الغذائية الفاسدة بعيداً لإتلافها، لكن الفقراء والجياع هجموا عليها”.

وانتقد مستخدمو شبكات التواصل نظام بلادهم بشدة، في معرض تعليقاتهم على الحادث، وقالوا إن هذا النظام يبدد ثروات البلاد على الإنفاق العسكري والتدخل في دعم الإرهاب والميليشيات في دول المنطقة، بينما يحرم شعبه من أبسط إمكانيات الحياة.

وتشهد إيران منذ أشهر، احتجاجات عمالية ضد تأخر الرواتب وانخفاض الأجور وتفشي البطالة والفقر بسبب الفساد المستشري في أجهزة الدولة، والتي تنعكس على المواطن العادي ومعيشته بشكل مباشر، الأمر الذي دفع بالمراقبين بأن يتحدثوا عن احتمال ثورة جياع سيطلقها ملايين من المواطنين المسحوقين والمهمشين.

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