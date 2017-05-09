هيئة المقاولين: حساب موحد وعقود نموذجية لحل تعثر المشاريع

كشف أسامة العفالق؛ رئيس هيئة المقاولين السعودية، أن الهيئة تحتاج إلى 120 مليون ريال، خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتنفيذ 34 مبادرة تم إعدادها، بها مشاريع داخلية وخارجية، لتمكن الهيئة من تحقيق غاياتها التي أنشئت من أجلها، مبينا أنه خلال هذا العام يوجد 12 مبادرة يتم العمل عليها بشكل جيد وتفعيل دورها.

وأضاف رئيس هيئة المقاولين، أن من ضمن المبادرات الـ 34 أيضا، إنشاء كيانات قادرة على تصدير هذه الصناعة، وهذا يعد جزءا من التحديات، مبينا أن المملكة لديها مشاريع خارجية كبيرة جدا، ويفترض أن تعمل بمقاولين سعوديين.

وأفصح عن وصول الهيئة إلى اللمسات الأخيرة، لإطلاق الربط مع وزارة التجارة والاستثمار، بحيث يتم التسجيل في الهيئة عند صدور السجل التجاري من الوزارة، وفقا لـ”الاقتصادية” .

وأضاف، أنه “تم الوصول إلى مراحل متقدمة لمبادرة مهمة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ومع وزارة العدل، لعمل عقود نموذجية بها آلية واضحة للتخارج متضمنة الدفعات، بحيث تكون في حساب موحد مشترك بين الطرفين، كي لا يكون بها ظلم للطرفين، والأصل فيها تسلم المبلغ بعد تقديم الخدمة بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”.

ولفت رئيس هيئة المقاولين، إلى “بدء الهيئة تواصلها مع وزارة العمل ووزارة المالية، لتمكين الهيئة من القيام بدورها كمنظمة للقطاع، ووجدنا تجاوبا جيدا وقمنا بتكوين فريقي عمل لمناقشة المبادرات، ونحن ما زلنا الآن في مرحلة تجهيز الهيئة للتنظيمات الداخلية خلال الأسبوع المقبل، وسيعاد فتح باب التسجيل مرة أخرى بالاشتراكات الجديدة”.