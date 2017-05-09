“الإحصاء” ترصد انخفاضا في أسعار الأراضي 9 % والوحدات 8 %

كشف المهندس محمد المديهيم؛ المشرف العام على برنامج الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان، أن هيئة الإحصاء رصدت انخفاضا في أسعار الأراضي بنسبة 9 في المائة، وكذلك في أسعار الوحدات السكنية بنسبة 8 في المائة.

وذكر أن وزارة الإسكان تعمل حاليا مع الجهات ذات العلاقة لاستكمال قاعدة البيانات والمعلومات المتعلقة بالأراضي الخاضعة للرسوم، وأن الوزارة تحدث البيانات الواردة إليها بصفة دورية ومستمرة.

وتابع: برنامج رسوم الأراضي البيضاء يحصر مخالفي التسجيل في المواعيد المحددة، واستكمال البيانات المتعلقة بهم، ووزارة الإسكان ستعمد بعد استكمال عمليات الحصر إلى فرض الغرامات على أصحاب الأراضي البيضاء المخالفين كما نص النظام ولائحته التنفيذية.