 453 وظيفة إدارية وفنية واخصائية شاغرة بمستشفى الأسنان الجامعي بجدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 شعبان 1438 هجريا, الموافق 9 مايو 2017 ميلاديا

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453 وظيفة إدارية وفنية واخصائية شاغرة بمستشفى الأسنان الجامعي بجدة

453 وظيفة إدارية وفنية واخصائية شاغرة بمستشفى الأسنان الجامعي بجدة
المناطق - الرياض

أعلن مستشفى الأسنان الجامعي عن توفر 453 وظيفة إدارية وفنية واخصائية شاغرة على “بند التشغيل الذاتي” ترغب المستشفى اشغالها بمواطنين سعوديين عن طريق المسابقة الوظيفية.

وسيبدأ التقديم عليها الأحد المقبل ولمدة أسبوع من الساعة 8 صباحاً وحتى 3 ظهراً وفقاً للمؤهلات والتخصصات المطلوبة.

وسيتم استقبال طلبات الرجال بمبنى رقم (11) الدور الأرضي غرفة رقم أ / 1121 لوظائف (أخصائي تقني – أخصائي إداري – إداري – فني) وغرفة رقم أ / 1123 لوظائف (موظف خدمات) وللنساء بمبنى رقم (11) الدور الأول غرفة رقم 1122/1 لوظائف (أخصائي تقني – أخصائي إداري – إداري – فني – موظف خدمات).

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