شاهد.. الجيش المصري يدمر 15 سيارة محملة بالأسلحة حاولت اختراق حدودها

أحبط الجيش المصري محاولة لاختراق حدود البلاد من ناحية ليبيا، وأعلن العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري أن القوات الجوية أحبطت محاولة لاختراق الحدود الغربية، وقامت برصد وتتبع وتدمير 15 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المهربة عبر الحدود.

وأضاف أنه، وبناءً على معلومات استخبارية مؤكدة تفيد بتجمع عدد كبير من السيارات استعداداً للتسلل إلى داخل الحدود المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وبأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة، أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية.

وقال إنه تم اكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد إحداثياتها والتعامل معها فور اختراق خط الحدود الدولية، وأسفرت العملية التي استمرت على مدار 48 ساعة الماضية عن رصد واستهداف 15 سيارة دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة و الذخائر و المواد المهربة وتدميرها بشكل كامل.

وذكر المتحدث العسكري المصري أن القوات الجوية وعناصر حرس الحدود استمرا في استطلاع وتمشيط المنطقة الحدودية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.