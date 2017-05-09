 شاهد.. الجيش المصري يدمر 15 سيارة محملة بالأسلحة حاولت اختراق حدودها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 شعبان 1438 هجريا, الموافق 9 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد.. الجيش المصري يدمر 15 سيارة محملة بالأسلحة حاولت اختراق حدودها 453 وظيفة إدارية وفنية واخصائية شاغرة بمستشفى الأسنان الجامعي بجدة “الإحصاء” ترصد انخفاضا في أسعار الأراضي 9 % والوحدات 8 % هيئة المقاولين: حساب موحد وعقود نموذجية لحل تعثر المشاريع شاهد .. الفساد يستشري في إيران .. فقراء ينهبون مواد غذائية فاسدة من شاحنة شاهد.. بكاء ياباني اعتنق الإسلام في الروضة الشريفة.. ويطالب بالدعاء لوالديه بالهداية بهذا اللاصق.. لن تضيع أشياؤك بعد اليوم روحاني يكشف الأوراق أمام خصومه: لم تفعلوا شيئا سوى إعدام المعارضين مقتل القيادي الحوثي ” أبو يوسف حطبة” و3 من مرافقيه في صنعاء احذروا من نشاط متزايد لبيع ذهب “مغشوش” محليا .. تعرفوا على طرق تسويقه توابيت متحركة تنقل المعلمات.. انقلاب مركبة تنقل الراكبات إلى المستشفى الإطاحة بقاتل رجل الأمن في ضباء (فيديو)

شاهد.. الجيش المصري يدمر 15 سيارة محملة بالأسلحة حاولت اختراق حدودها

 المناطق - وكالات

أحبط الجيش المصري محاولة لاختراق حدود البلاد من ناحية ليبيا، وأعلن العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري أن القوات الجوية أحبطت محاولة لاختراق الحدود الغربية، وقامت برصد وتتبع وتدمير 15 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المهربة عبر الحدود.

وأضاف أنه، وبناءً على معلومات استخبارية مؤكدة تفيد بتجمع عدد كبير من السيارات استعداداً للتسلل إلى داخل الحدود المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وبأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة، أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية.

وقال إنه تم اكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد إحداثياتها والتعامل معها فور اختراق خط الحدود الدولية، وأسفرت العملية التي استمرت على مدار 48 ساعة الماضية عن رصد واستهداف 15 سيارة دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة و الذخائر و المواد المهربة وتدميرها بشكل كامل.

وذكر المتحدث العسكري المصري أن القوات الجوية وعناصر حرس الحدود استمرا في استطلاع وتمشيط المنطقة الحدودية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>