أمير تبوك يدشن مشروعات تنموية في محافظة ضبا بـ 1.7 مليار ريال

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمحافظة ضبا اليوم مشروعات تنموية جديدة في مجال الصحة والتعليم والبلديات والطرق والكهرباء بقيمة إجمالية تجاوزت مليار و700 مليون ريال .

كما دشن سموه مستشفى ضبا العام الجديد الذي تم الانتهاء من تنفيذه وتجهيزه بقيمة إجمالية بلغت 195 مليون ريال بالإضافة إلى تدشين سموه ثلاثة مراكز صحية في محافظة ضبا بقيمة 58 مليون ريال .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المستشفى محافظ ضبا مساعد بن نايف السديري ومدير عام الشئون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي والمشرف على القطاع الصحي بالمحافظة الدكتور إبراهيم مصطفى الهجان .

بعد ذلك اطلع سمو أمير منطقة تبوك على مجسمات المراكز الصحية والمستشفى ، وأزاح سموه الستار عن اللوحة التذكارية للمستشفى ، ثم قص سموه الشريط إيذاناً بافتتاح المستشفى ، وتجول داخل أرجاء المستشفى ، واطلع على ما يضمه من تجهيزات ومعدات طبية حديثة، كما التقى سموه بالأطباء وطاقم التمريض والفنيين العاملين بالمستشفى وأثنى على جهودهم ، ثم قدم لسموه هدية تذكارية بهذه المناسبة .

عقب ذلك دشن وأسس أمير منطقة تبوك مشروعات لبلدية محافظة ضبا وبلدية أشواق بتكلفة إجمالية بلغت 361 مليون ريال .

كما دشن سموه 11 مشروعاً لبلدية محافظة ضبا ، واستمع إلى شرح من رئيس البلدية الدكتور عبدالله بن عبدالرحيم غبان عن هذه المشروعات التي تضم الواجهة البحرية لمحافظة ضبا ومشروعات سفلتة وأرصفة وإنارة وتحسن وتجميل المداخل وإنشاء حدائق وساحات وممرات مشاه ومشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار وتطوير وتحسين التقاطعات الرئيسية وتطوير الأحياء القديمة .

بعدها وضع الأمير فهد بن سلطان حجر الأساس لـ 12 مشروعاً جديداً لبلدية ضبا تضم مشروعات سفلتة وأرصفة وإنارة وتحسين وتجميل المداخل وإنشاء حدائق وساحات وممرات مشاه وتنفيذ الطريق الدائري ومشروعات لدرء أخطار السيول وتطوير المناطق العشوائية وتطوير المواقع السياحية وتحسين وتطوير مرمى النفايات والمردم الصحي .

ثم تجول سموه داخل الحديقة الجديدة في الواجهة البحرية وشاهد ما يحتويه من نوافير وأرصفة وممرات وإنارة وجلسات للعائلات والشباب ، وشكر سموه رئيس بلدية ضبا على جهوده ، إثر ذلك دشن سمو أمير منطقة تبوك مشروعات جديدة لبلدية أشواق ضمت مشروعات سفلته وأرصفة وإنارة وحدائق وممرات مشاه ومشروعات لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار والتطوير والتجميل لمركز أشواق ومركز الديسة .

بعدها دشن سموه مشروعات للطرق في محافظة ضبا بقيمة 334 مليون ريال تشمل مشروع المرحلة الرابعة من ازدواج طريق تبوك ضبا ( عقبه الخريطة ) بطول 28.5 كيلو متر والمرحلة السادسة من ازدواج طريق تبوك ضبا بطول 30 كيلو متر . واستمع سموه إلى شرح من مدير عام الطرق بمنطقة تبوك المهندس مطلق الاسمر الشراري عن المشروعات الجاري تنفيذها ومنها المرحلة السابعة من ازدواج طريق تبوك ضبا بطول 22 كيلو متر وبتكلفة 70 مليون ريال .

عقب ذلك دشن سمو أمير منطقة تبوك أربعة مشروعات تعليمية جديدة في محافظة ضبا بتكلفة 20 مليون ريال واستمع سموه إلى شرح من مساعد مدير عام العليم للشؤون التعليمية ماجد القعير عن المشروعات التي تم تدشينها وتأسيسها وهي مكتب التعليم بالمحافظة وصالات رياضية بمدارس المحافظة .

ثم دشن سموه ثلاثة مشروعات للشركة السعودية للكهرباء في محافظة ضبا بقيمة 665 مليون ريال ، واستمع سموه إلى شرح من مدير كهرباء تبوك المهندس مساعد بن فهد القباع ، عن هذه المشروعات وهي مشروع خط ربط مزدوج بين تبوك وضبا جهد 380 ك . ف ، ومشروع خط مزدوج جهد 380 ك . ف ، يربط محطة المدائن بمحطة ضبا ، ومشروع الخط الهوائي لتعزيز خط أشواق ضبا .

وقال سمو أمير منطقة تبوك في تصريح عقب التدشين إن محافظة ضبا حظيت بمشروعات تنموية تم تدشينها اليوم بقيمة 1700 مليون ريال بالاضافة إلى مشروع ضبا الخضراء للكهرباء الجاري تنفيذه بتكلفة 3000 مليون ريال والذي يعتبر من المشروعات الكبرى في المنطقة ، مؤكداً سموه ان إجمالي قيمة المشروعات التي تم تدشينها والجاري تنفيذها في محافظات أملج والوجه وضبا بقيمة عشرة مليارات ريال ، وهذا من بشائر الخير ” . وأضاف سموه ” ومن الأمور التي تفرح أن نشاهد هذه المشروعات في كل المحافظات التي زرناها ومنها محافظة ضبا ، وكل هذه المشروعات تهتم بالإنسان في صحته وتعليمه وفِي خدماته من المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق والسفلتة والأرصفة والحدائق والتعليم من الروضة إلى الجامعة في محافظات تبوك وهذا أمر يدعو للشكر ولله الحمد”.

وتابع سموه قائلاً : ” هذا أمر مفرح وهذه المنجزات نهديها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله- وللشعب السعودي وبالتأكيد أن هذا موجود في كل مكان بالمملكة وعلى الإنسان أن يزور محافظات بلاده ويعرف ما هو الموجود في بلاده” وعن افتتاح مستشفى ضبا الجديد ، عبر سموه عن سعادته اليوم بافتتاح هذا المستشفى الذي يعد نقلة كبيرة للخدمة الصحية في محافظة ضبا ، وقال : ليس المهم افتتاح المباني الجديدة بل الأمر الأهم هو من يعمل داخل هذه المباني وتوفر الأجهزة في المختبرات أو غرف العمليات وغيرها ، وسعدت بوجود أطباء وممرضين سعوديين وسعوديات يعملون في هذا المستشفى”.

وأضاف سموه ” هذا المستشفى هو هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- لهذه المحافظة والحمد لله ما أن تزور محافظات المملكة إلا وترى شئ جديد والخدمات الصحية هي ضرورة وأساس والإنسان دائماً يطمح للمزيد والأفضل وما هو موجود الآن شئ يفرح ونحن نتمنى أن يكون رواد المستشفى عددهم قليل وندعو للمرضى بالصحة والسلامة”.