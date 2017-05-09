 الأمير فهد بن سلطان يلتقي أهالي محافظة ضبا ورؤساء المراكز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 شعبان 1438 هجريا, الموافق 9 مايو 2017 ميلاديا

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الأمير فهد بن سلطان يلتقي أهالي محافظة ضبا ورؤساء المراكز

الأمير فهد بن سلطان يلتقي أهالي محافظة ضبا ورؤساء المراكز
المناطق - تبوك :

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم بأهالي محافظة ضبا بحضور محافظ ضبا مساعد بن نايف السديري ورؤساء المراكز في المحافظة وذلك في مركز الأمير فهد بن سلطان الحضاري في ضبا .
ونوه سموه بما حظيت به محافظة ضبا وبقية محافظات ومراكز المنطقة من خدمات متكاملة في كل المجالات التي جاءت بفضل الله ثم بحرص وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ لجعل المواطن يحيا حياة كريمة في كل جزء من بلادنا الغالية .
بعد ذلك حضر الجميع طعام العشاء الذي أقامه سمو أمير منطقة تبوك تكريماً لأهالي محافظة ضبا .

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