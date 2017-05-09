 بالفيديو.. شاهد لحظة اصطدام سفينة بجدار ميناء جبل علي وسقوط رافعة ضخمة في دبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 شعبان 1438 هجريا, الموافق 9 مايو 2017 ميلاديا

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بالفيديو.. شاهد لحظة اصطدام سفينة بجدار ميناء جبل علي وسقوط رافعة ضخمة في دبي

المناطق - دبي

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي لحظة اصطدام سفينة عند رسوها بجدار ميناء جبل علي دبي، وساق رافعة، مما أدى إلى سقوط رافعة والتسبب بالحادث الذي وقع يوم الخميس الماضي.

وبين مقطع الفيديو ضخامة حجم الرافعة التي سقطت والأضرار التي نجمت عنها، مظهراً مجموعة من الأفراد وهم يهربون قبل سقوط الرافعة.

و يشار إلى ان ميناء جبل علي تعرض يوم الخميس الماضي إلى حادث سقوط رافعة نجم عنه إصابة واحدة متوسطة، و 9 إصابات ثانوية دون وقوع ضحايا.

واشارت شركة موانئ دبي العالمية في بيان لها إلى أنه تم إزالة الرافعة المنهارة بعد اتخاذ كل الإجراءات

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