 الهلال الأحمر: 70% من وفيات الحوادث والحالات الطارئة سببها تأخر المسعفين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 شعبان 1438 هجريا, الموافق 9 مايو 2017 ميلاديا

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الهلال الأحمر: 70% من وفيات الحوادث والحالات الطارئة سببها تأخر المسعفين

الهلال الأحمر: 70% من وفيات الحوادث والحالات الطارئة سببها تأخر المسعفين
المناطق - الرياض

كشف تقرير إحصائي صادر عن هيئة الهلال الأحمر السعودي، أن نتائج الدراسات أثبتت أن 70% من وفيات الحوادث والحالات الطارئة كان يمكن إنقاذها في حال تدخلت الفرق الإسعافية خلال 30 دقيقة.

وأضافت الهيئة في تقريرها الذي قدمته خلال فعاليات “اليوم العالمي للهلال الأحمر” أمس، أن الدراسات أثبتت أن الخدمات الإسعافية المقدمة من الهيئة ارتفعت بنسبة كبيرة، حيث بلغت الحالات التي باشرتها الفرق الإسعافية التابعة لها أكثر من نصف مليون حالة.

وأشار رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، وفقاً لـ”الوطن”، إلى أن التجمهر يعد أحد أهم الأسباب التي تؤدي لتأخر وصول فرق الإنقاذ أثناء الحوادث والحالات الطارئة.

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