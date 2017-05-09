بالصور.. أجمل و أكبر مساجد في العالم

نشرت صحيفة “The Telegraph” البريطانية تقريراً عن أجمل مساجد العالم، وكتبت مراسلة الصحيفة روزينا صابور قائلة: “في هذا الحدث السنوي، يصوم 1.6 مليار مسلم حول العالم، مخصصين وقتاً أكبر للصلاة وللسمو الروحي والأعمال الخيرية”.

وبمناسبة بدء أحد أكبر الشعائر الدينية، عَرَض التقرير أجمل مساجد العالم، والمميز في كل منها:

1

مسجد الشيخ لطف الله، إيران

2

مسجد ناصر الملك، شيراز، إيران

3

المسجد الأزرق، إسطنبول، تركيا

4

آيا صوفيا، تركيا

5

المسجد الأزرق، القاهرة، مصر

6

مسجد ابن طولون، مصر

7

مسجد الحسن الثاني، المغرب

8

المسجد الأقصى، القدس

9

المسجد الحرام، المملكة العربية السعودية

10

المسجد النبوي في المدينة، المملكة العربية السعودية

11

مسجد العبودية، ماليزيا

12

مسجد السلطان صلاح الدين عبدالعزيز شاه، ماليزيا

13

مسجد فيصل، باكستان

14

مسجد وزير خان، باكستان

15

مسجد بادشاهي، باكستان

16

تاج المساجد، بوبال، الهند

17

مسجد جاما، دلهي

18

مسجد الشيخ زايد الكبير، أبوظبي

19

مسجد السلطان قابوس، عُمان

20

جامع سامراء الكبير، العراق

21

مسجد لالا مصطفى باشا، شمال قبرص

22

الجامع الأموي، سوريا

23

الجامع الكبير في هرات، أفغانستان

24

مسجد وكاتدرائية قرطبة، إسبانيا

25

مسجد الكتبية، المغرب