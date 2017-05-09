 طائرات النظام تستهدف ريف حلب الشرقي بالصواريخ والرشاشات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 شعبان 1438 هجريا, الموافق 9 مايو 2017 ميلاديا

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طائرات النظام تستهدف ريف حلب الشرقي بالصواريخ والرشاشات

طائرات النظام تستهدف ريف حلب الشرقي بالصواريخ والرشاشات
من قصف ميليشيا الأسد على درعا - أرشيفية
المناطق - وكالات

تعرض ريف حلب الشرقي لقصف جوي، حيث استهدفت الطائرات الحربية بالصواريخ والرشاشات مناطق في محيط وأطراف مطار الجراح العسكري، وأماكن بالقرب من مدينة مسكنة، قرى رسم فالح، العميرات، الردة، أم حجرة، السبع، والطريفاوي ومناطق أخرى، فيما لقي رجل مصرعه جراء إصابته في انفجار لغم بأطراف بلدة بزاعة بريف حلب الشمالي الشرقي، كما قتل شخصان إثر انفجار لغمين في قرية بالقرب من مدينة الباب في الريف ذاته.

وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، خضعت أحياء درعا البلد لقصف بالقذائف من ميليشيا نظام الأسد، فيما دارت اشتباكات على أطراف منطقة اللجاة بالريف الشمالي الشرقي بين مسلحي النظام  والفصائل المعارضة.

وقال المرصد، أن الطائرات الحربية أغارت على بلدتي اللطامنة ومورك في ريف حماة الشمالي، تزامناً مع قصف مماثل على قرية الزكاة، فيما لم تسلم منطقة التلول الحمر بالريف الجنوبي لحماة من القصف الأسدي.

وقتل رجلان، جراء قصف جوي على قرية دبسي عفنان بالريف الغربي لمدينة الطبقة، كما تعرضت منطقة الحولة بالريف الشرقي لحمص لقصف من ميليشيا الأسد، ما تسبب بأضرار مادية.

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