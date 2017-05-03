 بعد خسارته في الانتخابات.. السجن عامين لحاكم جاكرتا المسيحي بسبب إهانة الإسلام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 شعبان 1438 هجريا, الموافق 9 مايو 2017 ميلاديا

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بعد خسارته في الانتخابات.. السجن عامين لحاكم جاكرتا المسيحي بسبب إهانة الإسلام

بعد خسارته في الانتخابات.. السجن عامين لحاكم جاكرتا المسيحي بسبب إهانة الإسلام
المناطق - وكالات

أصدرت محكمة إندونيسية اليوم الثلاثاء حكما بالسجن لمدة عامين بحق حاكم جاكرتا المسيحي المنتهية ولايته باسوكي تجاهاجا بورناما بتهمة التجديف على خلفية تصريحات أدلى بها حول القرآن. كما أمر قضاة المحكمة باعتقال بورناما على الفور.
وقال القاضي الذي ترأس اللجنة: “إن تصرف المتهم تسبب في اضطرابات بالمجتمع وتسبب في إيذاء مشاعر المسلمين”. وكان الادعاء قد طالب بعقوبة السجن لعام واحد مع إيقاف التنفيذ لمدة عامين بحق بورناما. وقال بورناما إنه سيستأنف الحكم. وتم تشديد الإجراءات الأمنية حول مبنى حكومي تم تحويله إلى قاعة محكمة مؤقتة في جنوب جاكرتا حيث كانت الشرطة المسلحة ببنادق آلية على أهبة الاستعداد للحيلولة دون حدوث اضطرابات.
وخسر بورناما في محاولة إعادة انتخابه في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي أمام المرشح المسلم أنيس باسويدان. وخلال خطاب رسمي له في سبتمبر الماضي، قال بورناما للسكان المحليين إن خصومه قد “كذبوا” عليهم عندما قالوا إن القرآن ينهى عن التصويت لحاكم غير مسلم. وتم نشر فيديو لكلمته على الانترنت، وهو ما دفع مئات الآلاف من المسلمين إلى التظاهر في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي مطالبين بمقاضاته.

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