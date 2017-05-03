 مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 100 طن من التمور هدية المملكة لموريتانيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 شعبان 1438 هجريا, الموافق 9 مايو 2017 ميلاديا

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مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 100 طن من التمور هدية المملكة لموريتانيا

مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 100 طن من التمور هدية المملكة لموريتانيا
المناطق - واس

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 100 طن من التمور هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية موريتانيا الإسلامية،بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا الدكتور هزاع المطيري وممثل وزارة المالية بالمملكة وممثل الحكومة الموريتانية محمد محمد العيد خيار .
ووقّع الجانب الموريتاني مذكرة تسلم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة نواكشوط.
وتأتي هذه المساعدات ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم الدول الشقيقة والصديقة.

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