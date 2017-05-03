 رداً على “المناطق”..”السعودية للكهرباء”: فرق الطوارئ جاهزة على مدار الساعة لسرعة التعامل مع الأعطال الناتجة عن سوء الأحوال الجوية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 شعبان 1438 هجريا, الموافق 9 مايو 2017 ميلاديا

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رداً على “المناطق”..”السعودية للكهرباء”: فرق الطوارئ جاهزة على مدار الساعة لسرعة التعامل مع الأعطال الناتجة عن سوء الأحوال الجوية

رداً على “المناطق”..”السعودية للكهرباء”: فرق الطوارئ جاهزة على مدار الساعة لسرعة التعامل مع الأعطال الناتجة عن سوء الأحوال الجوية

 

أكدت الشركة السعودية للكهرباء التزامها بتقديم خدمة كهربائية موثوقة وبأعلى معايير الأمن والسلامة لمشتركيها، مشيرة إلى حرصها على مواصلة كافة الجهود التي من شأنها دعم موثوقية الخدمة ومواجهة أية أعطال ناتجة عن سوء الأحوال الجوية من رياح وأمطار وعواصف.

وبينت الشركة في ردها على ما نشرته صحيفة ”المناطق” بتاريخ 7/5/2017م، تحت عنوان “سقوط أعمدة وانقطاعات للكهرباء بالصرار” أن المنطقة تعرضت الى تقلبات جوية وأمطار غزيرة، مصحوبة بعواصف قوية، أدت الى سقوط عدد من أعمدة شبكات الضغط، وانقطاع الخدمة عن بعض المشتركين، حيث تم استنفار كامل الفرق الفنية في حينها، واستبدال الأعمدة وإصلاح الأعطال خلال وقت وجيز.

وأضافت الشركة السعودية للكهرباء أن فرق الطوارئ قامت بتركيب مولدات متنقلة لتزويد المشتركين المتأثرين بالانقطاعات بالخدمة الكهربائية، بالرغم من صعوبة التنقل من موقع لأخر بسبب العواصف والأمطار الغزيرة.

ولفتت إلى أنه تم استنفار فرق الطوارئ والصيانة إلى بعض المزارع عقب شكاوى فردية، وتم إصلاح الأعطال وإعادة الخدمة لها، فيما رابطت الفرق الفنية في مواقعها الميدانية خلال فترة الأمطار والرياح الشديدة، لكي يتسنى لها التعامل مع أي انقطاعات في أسرع وقت، بهدف تقديم خدمة كهربائية أمنة وموثوقة لجميع المشتركين، مشيدة بجاهزية واحترافية فرق الطوارئ في التعامل مع مثل تلك الأعطال رغم صعوبة التنقل والأحوال الجوية السيئة.

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