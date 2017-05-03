لحملة الثانوية العامة فأعلى.. بدء التقديم في وحدات المظليين والقوات الخاصة

أعلنت قيادة القوات البرية السعودية (اللجنة المركزية لقبول الطلبة) عن بدء القبول الإلكتروني في وحدات المظليين والقوات الخاصة لحملة البكالوريوس والدبلوم والثانوية.

وجاءت شروط القبول على النحو التالي:

– أن يكون المتقدم من حملة الشهادات الجامعية أو الكليات المتوسطة أو الكليات التقنية أوالكليات الصحية أو كلية الاتصالات أو الثانوية العامة.

– ان يكون المتقدم سعودي الاصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

– أن لا يقل طول المتقدم عن (165سم) وان يكون الوزن متناسباً مع الطول حسب اللائحة الطبية.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ولم يسبق ان حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والامانة.

– ان لايقل العمر عن 18 سنة ولايزيد عن 26 سنة لحملة الشهادة الثانوية العامة ولايزيد العمر عن 30 سنة لحملة الشهادة الجامعية والكليات.

– أن يكون المتقدم ذوي اللياقة البدنية العالية.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط أو عن طريق مكاتب التجنيد مباشرة في موعد أقصاه السبت الموافق 1438/8/24هـ، علماً بأن سيتم تعيين المقبولين برتب كلاً حسب مؤهله العلمي بالإضافة إلى مزايا مالية أخرى، وللإستفسار يمكن الاتصال على الرقم (0144230001) تحويلة (95832).

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