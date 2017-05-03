 لحملة الثانوية العامة فأعلى.. بدء التقديم في وحدات المظليين والقوات الخاصة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 شعبان 1438 هجريا, الموافق 9 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إذا كان راتبك أقل من 14 ألف ريال .. كيف تسترد ما دفعته للصندوق العقاري من فوائد ؟! تفاقم الخلافات بين الانقلابيين .. صالح يأمر إعلامه بفضح الحوثيين ويعد خطة لاستعادة صنعاء اتفاقية أسلحة بمليارات الدولارات ضمن ملفات زيارة ترامب للمملكة الخدمة المدنية: “تصفير” نسب الأجانب المتعاقدين مع الدولة خلال 3 سنوات دراسة: قصة ما قبل النوم تنمِّي مهارات الأطفال الذهنية لحملة الثانوية العامة فأعلى.. بدء التقديم في وحدات المظليين والقوات الخاصة رداً على “المناطق”..”السعودية للكهرباء”: فرق الطوارئ جاهزة على مدار الساعة لسرعة التعامل مع الأعطال الناتجة عن سوء الأحوال الجوية برعاية وزير الحرس الوطني.. جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية تخرّج غدا الدفعة الرابعة عشرة من طلابها شاهد.. محمد بن راشد وهو ابن 10 سنين مع جمال عبدالناصر “الرئيس مفقود”.. رواية لبيل كلينتون تكشف كواليس ومؤامرات البيت الأبيض خادم الحرمين يصدر أمراً بترقية 249 عضواً في هيئة التحقيق والادعاء العام الذويبي يفتتح معرض مبادرات مدارس مكتب التعليم بغرب الطائف

لحملة الثانوية العامة فأعلى.. بدء التقديم في وحدات المظليين والقوات الخاصة

لحملة الثانوية العامة فأعلى.. بدء التقديم في وحدات المظليين والقوات الخاصة
المناطق - الرياض

أعلنت قيادة القوات البرية السعودية (اللجنة المركزية لقبول الطلبة) عن بدء القبول الإلكتروني في وحدات المظليين والقوات الخاصة لحملة البكالوريوس والدبلوم والثانوية.

وجاءت شروط القبول على النحو التالي:

– أن يكون المتقدم من حملة الشهادات الجامعية أو الكليات المتوسطة أو الكليات التقنية أوالكليات الصحية أو كلية الاتصالات أو الثانوية العامة.
– ان يكون المتقدم سعودي الاصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.
– أن لا يقل طول المتقدم عن (165سم) وان يكون الوزن متناسباً مع الطول حسب اللائحة الطبية.
– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ولم يسبق ان حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والامانة.
– ان لايقل العمر عن 18 سنة ولايزيد عن 26 سنة لحملة الشهادة الثانوية العامة ولايزيد العمر عن 30 سنة لحملة الشهادة الجامعية والكليات.
– أن يكون المتقدم ذوي اللياقة البدنية العالية.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط أو عن طريق مكاتب التجنيد مباشرة في موعد أقصاه السبت الموافق 1438/8/24هـ، علماً بأن سيتم تعيين المقبولين برتب كلاً حسب مؤهله العلمي بالإضافة إلى مزايا مالية أخرى، وللإستفسار يمكن الاتصال على الرقم (0144230001) تحويلة (95832).

تفاصيل أكثر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>