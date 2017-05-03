 دراسة: قصة ما قبل النوم تنمِّي مهارات الأطفال الذهنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 شعبان 1438 هجريا, الموافق 9 مايو 2017 ميلاديا

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دراسة: قصة ما قبل النوم تنمِّي مهارات الأطفال الذهنية

دراسة: قصة ما قبل النوم تنمِّي مهارات الأطفال الذهنية
المناطق - الرياض

كشفت دراسة جديدة أن الدقائق التي يقضيها الأب، والأم مع أطفالهما قبل النوم في قراءة القصص والحكايات لا تقتصر فائدتها على تمتع الطفل بنوم هانئ، بل وتطوِّر مهاراتهم الذهنية.

هذا ما أكدته الدراسة التي أجراها مختصون في جامعة نيويورك الأمريكية، وطُبِّقت على أكثر من 250 طفلاً، تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و54 شهراً، وأثبتت أن القصص قبل النوم تنمِّي وتطوِّر مهارات الطفل الذهنية.

ووجد الباحثون، أن الطفل الذي كانت أمه تقرأ له قصصاً في مراحل مبكرة جداً من عمره اكتسب عدداً أكبر من المفردات، وتطورت لديه مهارات القراءة في عمر 4 أعوام، أَي قبل عامين من عمر المدرسة. وفقاً لـ “الوكالات”.

من جانبها، قالت المُعِدَّة المساعدة للدراسة كارولين كاتيس، والأستاذة في قسم طب الأطفال بكلية الطب في جامعة نيويورك: “نتائج الدراسة تُظهر أنه من الجيد البدء في قراءة القصص للأطفال في أعمارٍ مبكرة جداً، لأن ذلك يترك آثاراً إيجابيةً على مفردات الطفل، ومهارات القراءة والتعلم لديه عندما يصبح في عمر 4 أعوام”.

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