 الخدمة المدنية: “تصفير” نسب الأجانب المتعاقدين مع الدولة خلال 3 سنوات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 شعبان 1438 هجريا, الموافق 9 مايو 2017 ميلاديا

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الخدمة المدنية: “تصفير” نسب الأجانب المتعاقدين مع الدولة خلال 3 سنوات

الخدمة المدنية: “تصفير” نسب الأجانب المتعاقدين مع الدولة خلال 3 سنوات
المناطق - الرياض

طلبت وزارة الخدمة المدنية من الجهات الحكومية كافة تصفير نسب المتعاقدين والمتعاقدات خلال السنوات الثلاث القادمة، والوصول إلى نسبة سعودة 100%، مع مراعاة عدم الإخلال بمستوى جودة الخدمات التي تقدمها تلك الجهات للمستفيدين.

وأكد نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي أن خطة السعودة 2020 للوظائف العامة تعد من أهم ركائز وأسس برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، اللذين يعتمد في تحقيقهما على تكاتف وتعاون الجهات الحكومية، والتزامها بتنفيذ متطلباتهما على أرض الواقع لتنفيذ الهدف الإستراتيجي الأول المتمثل في «تحسين ثقافة العمل الحكومي».

جاء ذلك خلال انطلاقة اللقاء التعريفي الثاني عن برنامج خطة السعودة 2020 أمس، للمختصين في تخطيط الموارد البشرية، والورشة المصاحبة له، التي حملت شعار “مسارات التوطين”، بحضور وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية عبدالعزيز الخنين، وكبار المسؤولين بوزارة الخدمة المدنية، والمختصين بتخطيط الموارد البشرية في الجامعات السعودية والجهات الحكومية التي لديها نسب عالية من الموظفين غير السعوديين، وفقا لـ”عكاظ”.

واستهلت الورشة بعرض مفصل للوضع الراهن، تلا ذلك عرض إجراءات خطة السعودة 2020، وعرض مختصر عن نظام «وافد»، ونقاشات متنوعة حول مسارات التوطين، ثم ملخص عام عن أبرز التوصيات للقاء. ويهدف اللقاء إلى استعراض برنامج خطة السعودة 2020، والآراء التي يقدمها ممثلو الجهات الحكومية، والصعوبات المحتملة للتوطين. يذكر أن وزارة الخدمة المدنية عقدت مطلع شهر جمادى الآخر الماضي اللقاء الأول التعريفي في ذات الشأن بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.

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