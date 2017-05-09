اتفاقية أسلحة بمليارات الدولارات ضمن ملفات زيارة ترامب للمملكة

كشفت وكالة “رويترز” عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن أمريكا تعمل لإبرام صفقة أسلحة بمليارات الدولارات مع المملكة من المرجح أن يتم توقيعها خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” للمملكة نهاية الشهر الجاري.

ونقلت رويترز عن مصادرها المطلعة، أن واشنطن تعمل لإبرام عقود مبيعات أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات مع المملكة، بعضها جديد، والآخر قيد الإعداد بالفعل.

وحسب رويترز فإن الصفقة تشمل بطاريات لنظام الدفاع الصاروخي “ثاد”، إضافة لمنظومة برامج كمبيوتر “سي2بي إم سي” للقيادة والسيطرة أثناء المعارك والاتصالات، وأيضا حزمة من قدرات الأقمار الصناعية المنتجة من قبل شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية.

وأشارت رويترز إلى أن الصفقة المحتملة تشمل عربات قتالية وأخرى مدفعية، كما ستتطرق المفاوضات أيضا إلى عقود كشف عنها في السابق أو معدات قيد النقاش منذ سنوات.

ووفقا لـ”رويترز”، فإن الصفقة ستشمل اتفاقا قيمته “11.5” مليار دولار لشراء “4” سفن حربية متعددة المهام مع الخدمات المرافقة والدعم والتدريب وقطع الغيار كانت أمريكا قد وافقت عليها في عام “2015”، وهذا العقد ما زال غير نهائي، بحسب رويترز، ومن بين الأسلحة التي تشملها الصفقة رؤوس حربية لاختراق الدروع وقنابل موجهة بالليزر.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، المملكة، في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، وهيّ الزيارة الخارجية الأولى له منذ توليه المسؤولية كرئيس للولايات المتحدة، خلفًا لأوباما.

وهي الزيارة التي قال عنها مراقبون بأنها تأتي تتويجًا لإعادة كامل العلاقات السياسية بين البلدين إلى ما قبل حقبة الرئيس السابق أوباما، الذي همش دور أمريكا في المنطقة وأعطى دورها لمصلحة روسيا وإيران.

ومن المقرر أن تشمل زيارة ترمب للمملكة عقد “قمة ثنائية، وقمة مع قادة دول الخليج العربي، وقمة مع قادة دول عربية وإسلامية”.