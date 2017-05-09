 إذا كان راتبك أقل من 14 ألف ريال .. كيف تسترد ما دفعته للصندوق العقاري من فوائد ؟! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 شعبان 1438 هجريا, الموافق 9 مايو 2017 ميلاديا

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إذا كان راتبك أقل من 14 ألف ريال .. كيف تسترد ما دفعته للصندوق العقاري من فوائد ؟!

إذا كان راتبك أقل من 14 ألف ريال .. كيف تسترد ما دفعته للصندوق العقاري من فوائد ؟!
المناطق - الرياض

فيما ضم صندوق التنمية العقارية كل مواطن سبق له الحصول على التمويل المدعوم ودخله يقل عن 14 ألف ريال في الدفعات الماضية من برنامج «سكني» ضمن قرار عدم دفع فوائد مالية للبنوك؛ قال المتحدث باسم صندوق التنمية العقارية حمود العصيمي “سيعود الفارق المالي إلى كل مستفيد دفع جزءا من الأرباح ويقل دخله عن 14 ألف ريال ممن حصلوا على القرض في الدفعات القادمة”.

وكان وزير الإسكان ماجد الحقيل قد أوضح قبل أيام عدة أن المواطنين، الذين تقل دخولهم الشهرية عن 14 ألف ريال من المستفيدين من صندوق التنمية العقارية لن يدفعوا فوائد مالية للبنوك.

وقال: “نسبة هؤلاء تصل إلى 85 % من المستفيدين من الصندوق الحاليين الذين ظهرت أسماؤهم والبنوك هي مجرد مقدم للخدمة بالنيابة عن الصندوق”.

يذكر أن المشرف العام على الصندوق أيهم اليوسف، شدد في وقت سابق على أن آلية الدعم الذكي ستشمل جميع مستحقي الدعم السكني، وتصل نسبة الدعم إلى 100% لذوي الدخل المحدود والمتوسط من مستحقي الدعم التمويلي، تودع كمبلغ شهري في حساب المستحق تمثل النسبة التي سيتم تحملها من تكاليف التمويل.

وأضاف، أن “الصندوق يستهدف خلال العام الحالي 85 ألف دعم تمويلي ستخصص على دفعات شهرية، كما أن النظام الجديد للصندوق ومن خلال الشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية يعد متوافقا مع الشريعة الإسلامية، كما أنه يسرع عملية التمويل، ويقلّص متوسط مدة انتظار الدعم إلى 5 أعوام”.

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