يطلق عصر الأربعاء قافلة ملتقى مكة الثقافي من أبحر.. أمير مكة يعلن أسماء 10 فائزين بجوائز ملتقى مكة الثقافي

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله على رعايته واهتمامه ودعمه بكل مشروع ثقافي وفكري يسهم في رفع اسم المملكة العربية السعودية في المحافل الداخلية والخارجية.

وأكد امير منطقة مكة المكرمة خلال حفل إعلان أسماء الفائزين بجائزة ملتقى مكة الثقافي أمس الثلاثاء بمقر الامارة في جدة “تميز الملتقى هذا العام بشعاره “كيف نكون قدوة؟” والجهود التي بذلتها الجهات المشاركة لإنجاح هذا المشروع”. لافتا ” الى أن أسبوع مكة الثقافي الذي سنطلق الاحد القادم سيشهد عدة أنشطة وندوات”. داعيا الجميع الى الحضور والمشاركة، خصوصا في الحفل الختامي الذي ستحتضنه مدينة الملك عبد الله الرياضية الاسبوع المقبل.

وقدم امير منطقة مكة المكرمة شكره وتقديره لكل من ساهم وشارك وعمل لإبراز هذه التظاهرة الثقافية الفكرية التي تحتضنها المنطقة خاصا بالشكر امين اللجنة الإشراقية لملتقى مكة الثقافي الدكتور سعد بن محمد مارق .

وأعلن امير منطقة مكة المكرمة أسماء الفائزين بجوائز ملتقى مكة الثقافي 1438هـ وهم كالتالي:

أولاً: جائزة المبادرات المؤسسية والتي بلغت 240 الف ريال:

تم تحكيم المبادرات المتقدمة للمنافسة على الجوائز وعددها (47) مبادرة مرشحة من قبل ستة محكمين، وبعد الفرز والمراجعة، تم ترشيح المبادرات الثلاث الحاصلة على أعلى الدرجات وذلك على النحو التالي:

1- الفائز الأول: مبادرة (صحتك تهمنا) والمقدمة من مديرية الشؤون الصحية بجدة.

2- الفائز الثاني: مبادرة (أنا السعودي أنا قدوة) والمقدمة من جامعة الملك عبد العزيز.

3- الفائز الثالث: مبادرة (المستهلك المثالي) المقدمة من فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المكرمة.

ثانيا : جائزة المبادرات الفردية والتي بلغت 260 الف ريال :

1 – الفائز الأول: مبادرة “منصة فنار التعليمية” هي مبادرة فردية مقدمة من الأستاذ/ محمد بن ساطي الظاهري. في المجال التقني، وهي عبارة عن منصة تعليمية إلكترونية غير هادفة للربح، تقدم شرحاً مبسطاً للمناهج الدراسية في نظام التعليم السعودي، وتعتبر تجربة تعليمية مبتكرة باستخدام الإنترنت، حيث يشارك في تقديم الدروس كل من لدية الرغبة من المعلمين المميزين والطلاب المتفوقين وفق آلية وضوابط منهجية في الاختيار والتحكم، وبطرق حديثة عصرية متجددة تجعل الطالب يحصل على أكثر من طريقة لشرح المادة الدراسية وتحظى هذه القناة بملايين المشاهدات في العديد من الدروس وكثير من مناهج التعليم بالمملكة وبصورة.

2- الفائز الثاني :

مبادرة “أشكر ابطال الحد الجنوبي بدمك” وهي مبادرة فردية في المجال الإنساني الاجتماعي، مقدمة من محمد البيشي وعبدالرحمن السيالي وتهدف لرفع الروح المعنوية لجنودنا البواسل من خلال نشر ثقافة التبرع بالدم بشكل صحيح وتجسير الوصول إلى أماكن التبرع بالدم بشكل سهل وميسر وتفعيل حملات التبرع التطوعي بالدم وفق ضوابط وتكافل مع الجهات ذات العلاقة والأهم من هذا دعم بنوك الدم بمشروع مستدام لتنظيم طلب التبرع بالدم من خلال موقع إلكتروني.

وتعد هذه المبادرة على المستوى التنفيذي من أكبر الحملات الوطنية للتبرع بالدم بمشاركة العديد من الجهات الحكومية كالقطاعات الصحية والجامعات والإدارات الأندية الرياضية ومؤسسات القطاع .

3/ الفائز الثاني مكرر

مبادرة “أخوات الحد الجنوبي” المقدمة من الأستاذة/ معدية بنت محمد العمري، مبادرة فردية إنسانية اجتماعية وتمتاز بأنها تركز على فئة النساء على وجه الخصوص وقد نفذت بالتعاون مع مختبر وبنك الدم بمستشفى القنفذة العام ومع الكلية الجامعية بالقنفذة، وتستهدف نشر ثقافة الوعي بأهمية التبرع بالدم وطرق البحث عن المتبرعين وفق آلية معينة من خلال نظام التبرع والتعامل الإلكتروني، ويكون موعد التبرع كل خميس بمستشفى القنفذة العام، وقد تم تدشين الموقع الإلكتروني www.sapheno.com في 1/1/2017م والعمل على تطبيقي الأندرويد والآبل في اليوم العالمي للتبرع بالدم في 14/6/2017م .

4- الفائز الثالث

مبادرة “استخدام تقنية الواقع الأفتراضي لتطوير تطبيقات تعّرف بمكة المكرمة إلى العالم” المقدمة من الأستاذ محمد بن عواض الزايدي والأستاذ/ عبدالواحد محمد الزايدي، مبادرة تقنية علمية مميزة تهدف إلى ابداع وتطوير منصة وسائط تفاعلية عالية الجودة لمدينة مكة المكرمة وتوفير محتوى تفاعلي للتعريف بتاريخ وحضارة مكة المكرمة بشكل مبسط وممتع وجاذب ومؤثر، وهي تخدم المسلمين على وجه الخصوص في العالم الإسلامي وقد قام الشابان محمد وعبدالواحد باستخدام كاميرات متطورة في مجال التصوير الثلاثي الأبعاد وإنتاج المحتوى لأكثر من ثلاثين موفقاً تاريخياً بمكة وإنتاج أول جولة بانورامية افتراضية داخل الحرم الشريف وتوفير أمثر من (25) صورة ثلاثية الأبعاد لمواقع تاريخية بمكة وربط ذلك بالصوت وتم تطوير آليات العمل خلال عام 2017م، من خلال إنتاج تطبيق واقع افتراضي مهيئ بالكامل للاستخدام في نظارات الواقع

ثانياُ: جائزة شخصية العام والتي بلغت 300 الف ريال:

بعد التداول والمناقشة، رأت اللجنة ترشيح كل من:

فضيلة الشيخ على بن سالم العبدلي مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة. الأستاذ عبدالله بن أحمد الثقفي مدير تعليم جدة .الأستاذ فضا بين البقمي محافظ القنفذة .

وذلك نظير جهودهم المميزة في تفعيل مشروع “كيف نكون قدوة؟” لعام 1438 هـ.

من جهة أخرى قدم مستشار امير منطقة مكة المكرمة أمين اللجنة الاشرافية الدكتور سعد بن محمد مارق عرضا مرئيا امام سمو امير المنطقة والحضور عن الحفل الختامي الذي سيقام الأربعاء 21 شعبان الحالي.

وأكد مارق ” ان الجميع قدم عملا مبدعا تمثل في المبادرات التي تم تنفيذها على ارض الواقع تحت مظلة ملتقى مكة الثقافي “كيف نكون قدوة؟” الا ان ضوابط الملتقى التنافسية حتّمت علينا ان نختار الفائزين وفق معايير دقيقة ومدروسة”.

وأضاف ” خضعت جوائز الابداع التي اقرها سمو الأمير بعدة مراحل حتى وصلت الى الإعلان النهائي فمن مبادرات الجهات الى الترشيح وصولا الى التقييم”. مشيرا الى ان 118 مبادرة فردية تم تقديمها رشح منها 83 للتنافس على الجوائز،فيما بلغت مبادرات الجهات المرشحة 64 مبادرة.

وأضاف “أن أمانة الملتقى حددت آلية لترشيح المبادرات للجوائز بأن تقوم كل جهة حكومية أو خاصة أو من الأفراد بترشيح مبادرة واحدة فقط ، للدخول ضمن المنافسة على جوائز الفرع الذي تندرج تحته، وأن يتم ترشيحها من الجهة المشاركة نفسها”. مشيرا الى انه ” تم الإعلان عن المشاركة في الجائزة في كل وسائل الإعلام، فيما استخدمت وسائل التقنية في استقبال المبادرات وترشيحها”.

وتابع مارق ” أن هذه الجوائز وضعت رغبة منها في دعم المبادرات والبرامج المقدمة من المشاركين لتطويرها واستدامة آثارها اقترحت أن يكون هناك جوائز في صيغة تكاملية محفزة، بهدف تحسين وتطوير المبادرات، وتحفيز الجهات والأفراد للتحضير المبكر، والتركيز على الجودة، وتوسيع الأثر الإيجابي للمبادرات كماً وكيفاً”.

الى ذلك بادرت شركة محمد يوسف ناغي بتكريم الفائزين بشخصيات العام والاوائل من الفائزين في المبادرات الفردية والمؤسساتية بـ 5 سيارات معتبرة ان ذلك واجب وطني لما قدموه من اعمال استثنائية.

وفي سياق اخر يرعى عصر اليوم الأربعاء امير مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة اطلاق قافلة ملتقى مكة الثقافي من ارض الفعاليات في ابحر الجنوبية بمشاركة نحو 100 مركبة وسفن بحرية وذلك عبير مسار تم تحديده يمر بالكورنيش ثم طريق الملك عبدالعزيز وحتى نفق قصر السلام ثم العودة الى مدينة الملك عبدالله الرياضي مرورا بطريق الملك عبدالعزيز .

تؤخذ في قالب مستقل

الى ذلك قام امير منطقة بعد ذلك بتكريم رعاة ملتقى مكة الثقافي وقافلة الملتقى :

رعاة ملتقى مكة الثقافي :

1- الهيئة العامة للترفيه (الأستاذ عمرو مدني) .

2- البنك الأهلي التجاري (الأستاذ سعيد الغامدي) .

3- شركة محمد بن يوسف ناغي للسيارات (الأستاذ محمد يوسف ناغي) .

4- مجموعة دلة البركة ( الأستاذ محي الدين صالح كامل ) .

5- مجموعة نسما القابضة

6- شركة ضاحية سمو (الأستاذ عبدالله محمد القحطاني)

7- مستشفى د. سليمان فقيه (الدكتور مازن سليمان فقيه )

8- مجموعة فقيه للدواجن (الأستاذ محمود عبدالرحمن فقيه)

9- مجموعة المرجان (الأستاذ عبدالرحمن بن محفوظ )

10-مجموعة شركات عبدالصمد القرشي (الأستاذ محمد عبدالصمد القرشي)

11-مجموعة النهلة

12-شركة المأكولات السريعة (المهندس رامي أبوغزالة )

13-شركة الطائف للاستثمار والسياحة (المهندس مساعد الغامدي)

14-مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر (الأستاذ عبدالله الحسون )

15-مؤسسة المدينة للصحافة والنشر (الأستاذ ماجد عبدالقادر طاهر)

16-مؤسسة عسير للصحافة والنشر (الأستاذ طلال الجدعاني)

17-المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (الأستاذ علي المقبلي)

رعاة قافلة ملتقى مكة الثقافي المكرمين :

1. الغرفة التجارية الصناعية بجدة (الأستاذ حسن دحلان) .

2. شركة البحر الأحمر ( رد سي مول ) (الأستاذ محمد علوي)

3. مؤسسة الافضل والأحدث للمناسبات ( ياسر محمد بكر ) .

4. شركة البداد العالمية ( الأستاذ ماهر حافظ ) .

5. أكاديمية دلة للعمل التطوعي ( الأستاذ ماجد المزيّن ) .

6. مجموعة شاركونا الطريق ( المهندس هاني زواوي ) .

7. نادي البحر الأحمر ( الأستاذ محمد الجفري ) .

8. فريق التوثيق المتطوع (المخرج / رائد بصراوي )