دبلوماسي أمريكي: رعاية أمريكية لاتفاق مرتقب في اليمن

أفادت تقارير إعلامية بأن أمريكا ترعى اتفاقا يمنيا مرتقبا من أجل تجنب معركة طاحنة لتحرير محافظة وميناء “الحديدة” غربي اليمن.

ونقلت تلك التقارير عن موقع “المونيتور” الأمريكي أن ذلك الاتفاق يشير إلى تسليم المتمردين الحوثيين للميناء والمحافظة لإحدى الجهتين: إما الأمم المتحدة أو الحكومة الشرعية كبادرة حسن نوايا لاتفاق أشمل، بما يضمن ألا يكون هناك تهريب للأسلحة عبره وضمان وصول المواد الاغاثية والإنسانية للمتضررين.

وحول هذا الخبر قال السفير الأمريكي السابق في اليمن “جيرالد فايرستاين”: “يبدو أن الانقلابيين يتراجعون عن فكرة العملية العسكرية”.

وأضاف متحدثا: “أن المملكة تفكر بشكل خلاّق أكثر بشأن كيفية تحقيق هذا الهدف دون الاضطرار إلى اللجوء للحلول العسكرية”.

وقال الدبلوماسي الأمريكي: ” أن المملكة ربما ترى أن هذا الخطوات إشارات إيجابية من الانقلابيين، للخروج من المأزق الحاصل والسماح للمساعدات الإنسانية أن تتواصل”.

وأوضح السفير السابق في مقال لهُ: “أن إيران جعلت من اليمن ميدان للمواجهة مع المملكة، مشيراً أن تحرير الميناء الاستراتيجي من الانقلابيين بأي طريقة هي وقف لزيادة النفوذ الإيراني في اليمن.

وأضاف: “أن حكومة هادي اليمنية، جنباً إلى جنب مع السعوديين والإماراتيين، تظهر استعدادها لقبول نقل سلمي للمدينة والميناء إلى طرف ثالث محايد، وسيكون هذا الطرف مسؤولا عن إصلاح مرافق الموانئ المتضررة، والسماح بالوصول غير المقيد لمنظمات الإغاثة الإنسانية، وضمان عدم استخدام الميناء لتهريب الأسلحة”.

ولفت الى أن التوصل إلى اتفاق بين الأطراف لنقل السيطرة على الميناء إلى طرف محايد قد يشجع للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة”.

ويعتقد السفير السابق أن “اتفاقاً مرتقباً بشأن ذلك قد يكون قبل أسابيع قليلة من شهر رمضان المبارك”.