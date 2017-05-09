 دبلوماسي أمريكي: رعاية أمريكية لاتفاق مرتقب في اليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 شعبان 1438 هجريا, الموافق 9 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

دبلوماسي أمريكي: رعاية أمريكية لاتفاق مرتقب في اليمن يطلق عصر الأربعاء قافلة ملتقى مكة الثقافي من أبحر.. أمير مكة يعلن أسماء 10 فائزين بجوائز ملتقى مكة الثقافي إذا كان راتبك أقل من 14 ألف ريال .. كيف تسترد ما دفعته للصندوق العقاري من فوائد ؟! تفاقم الخلافات بين الانقلابيين .. صالح يأمر إعلامه بفضح الحوثيين ويعد خطة لاستعادة صنعاء اتفاقية أسلحة بمليارات الدولارات ضمن ملفات زيارة ترامب للمملكة الخدمة المدنية: “تصفير” نسب الأجانب المتعاقدين مع الدولة خلال 3 سنوات دراسة: قصة ما قبل النوم تنمِّي مهارات الأطفال الذهنية لحملة الثانوية العامة فأعلى.. بدء التقديم في وحدات المظليين والقوات الخاصة رداً على “المناطق”..”السعودية للكهرباء”: فرق الطوارئ جاهزة على مدار الساعة لسرعة التعامل مع الأعطال الناتجة عن سوء الأحوال الجوية برعاية وزير الحرس الوطني.. جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية تخرّج غدا الدفعة الرابعة عشرة من طلابها شاهد.. محمد بن راشد وهو ابن 10 سنين مع جمال عبدالناصر “الرئيس مفقود”.. رواية لبيل كلينتون تكشف كواليس ومؤامرات البيت الأبيض

دبلوماسي أمريكي: رعاية أمريكية لاتفاق مرتقب في اليمن

دبلوماسي أمريكي: رعاية أمريكية لاتفاق مرتقب في اليمن
المناطق - اليمن

أفادت تقارير إعلامية بأن أمريكا ترعى اتفاقا يمنيا مرتقبا من أجل تجنب معركة طاحنة لتحرير محافظة وميناء “الحديدة” غربي اليمن.

ونقلت تلك التقارير عن موقع “المونيتور” الأمريكي أن ذلك الاتفاق يشير إلى تسليم المتمردين الحوثيين للميناء والمحافظة لإحدى الجهتين: إما الأمم المتحدة أو الحكومة الشرعية كبادرة حسن نوايا لاتفاق أشمل، بما يضمن ألا يكون هناك تهريب للأسلحة عبره وضمان وصول المواد الاغاثية والإنسانية للمتضررين.

وحول هذا الخبر قال السفير الأمريكي السابق في اليمن “جيرالد فايرستاين”: “يبدو أن الانقلابيين يتراجعون عن فكرة العملية العسكرية”.

وأضاف متحدثا: “أن المملكة تفكر بشكل خلاّق أكثر بشأن كيفية تحقيق هذا الهدف دون الاضطرار إلى اللجوء للحلول العسكرية”.

وقال الدبلوماسي الأمريكي: ” أن المملكة ربما ترى أن هذا الخطوات إشارات إيجابية من الانقلابيين، للخروج من المأزق الحاصل والسماح للمساعدات الإنسانية أن تتواصل”.

وأوضح السفير السابق في مقال لهُ: “أن إيران جعلت من اليمن ميدان للمواجهة مع المملكة، مشيراً أن تحرير الميناء الاستراتيجي من الانقلابيين بأي طريقة هي وقف لزيادة النفوذ الإيراني في اليمن.

وأضاف: “أن حكومة هادي اليمنية، جنباً إلى جنب مع السعوديين والإماراتيين، تظهر استعدادها لقبول نقل سلمي للمدينة والميناء إلى طرف ثالث محايد، وسيكون هذا الطرف مسؤولا عن إصلاح مرافق الموانئ المتضررة، والسماح بالوصول غير المقيد لمنظمات الإغاثة الإنسانية، وضمان عدم استخدام الميناء لتهريب الأسلحة”.

ولفت الى أن التوصل إلى اتفاق بين الأطراف لنقل السيطرة على الميناء إلى طرف محايد قد يشجع للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة”.

ويعتقد السفير السابق أن “اتفاقاً مرتقباً بشأن ذلك قد يكون قبل أسابيع قليلة من شهر رمضان المبارك”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>