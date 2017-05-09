 إطلاق تحالف عربي تقوده المملكة ومصر خلال زيارة “ترامب” للرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 شعبان 1438 هجريا, الموافق 9 مايو 2017 ميلاديا

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إطلاق تحالف عربي تقوده المملكة ومصر خلال زيارة “ترامب” للرياض

إطلاق تحالف عربي تقوده المملكة ومصر خلال زيارة “ترامب” للرياض
المناطق-مصر

كشفت صحيفة “المقال” أن الإدارة الأمريكية الحالية تعمل على التنسيق المكثف مع الدول المعنية بالمنطقة حاليا كي تشهد قمة الرياض المرتقبة بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-حفظه الله- والرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” وعدد اخر من قادة دول المنطقة إطلاق تحالف عربي تقوده المملكة ومصر بدعم أمريكي.

وقال الكاتب “محمد زكي الشيمي” في مقال له اليوم إن زيارات الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” إلى دول الخليج تأتي في إطار حركة التحضير لزيارة الرئيس الأمريكي للرياض نهاية الشهر الجاري، خصوصا أنه من المرجح مشاركة مصر في القمة التي سيعقدها “ترامب” مع عدد من قادة الدول الأخرى بالمنطقة على هامش تلك الزيارة.

وقال الكاتب إنه من غير المألوف أن تكون أول زيارة خارجية لرئيس أمريكي إلى السعودية، وهذا ما يوضح أن إدارة ترامب تعتزم تأسيس علاقة جديدة مع دول المنطقة تعتمد على علاقات متميزة مع حلفائها “دول الخليج ومصر”، الذين تخلت عنهم واشنطن في فترة حكم أوباما، معرباً عن اعتقاده بأن هذه العلاقات ستقوم على شروط جديدة أساسها التزام هؤلاء الحلفاء بتأمين أنفسهم ذاتيا في إطار اتفاق مشترك بينهم برعاية أمريكية.

وعد الكاتب التقارب المصري مع دول الخليج الذي ظهر خلال زيارات الرئيس السيسي الأخيرة رسالة موجهة بالأساس إلي إيران، بعد فترة طويلة من التصعيد الإعلامي الإيراني ضد دول الخليج، موضحا بأن الدول الأربع التي زارها الرئيس المصري أبدت ترحيبا بتوطيد العلاقة مع مصر.

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