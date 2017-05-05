 62 وظيفة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 14 شعبان 1438 هجريا, الموافق 10 مايو 2017 ميلاديا

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62 وظيفة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم

62 وظيفة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم
المناطق - الرياض

بدأت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، تلقي طلبات التقديم الإلكتروني على 62 وظيفة شاغرة للسعوديين، للعمل في مقرها الرئيسي بالرياض، ويستمر حتى نهاية دوام يوم الاثنين 12 شعبان الجاري. ولمزيد من المعلومات على الرابط الإلكتروني: (https://careers.kacst.edu.sa/).

واشترطت أن يكون المتقدم سعوديا، ويمكن التقديم على المسابقة لمن ليس على رأس العمل في وظيفة حكومية إلا في حال توافر المؤهلات العلمية الكافية بحد ذاتها لشغل الوظيفة المعلن عنها، من يشغل مرتبة أقل من المؤهل الحاصل عليه، وإذا كان المتقدم موظفا حكوميا حاليا ويرغب بالتقدم للمسابقة بالمؤهل العلمي حسب نظام الخدمة المدنية، فعليه تعبئة نموذج طلب التوظيف واعتماده من جهة عمله الحالية.

وأوضحت المدينة أنه بالنسبة لموظفي المدينة ممن هم على رأس العمل ضمن سلم رواتب الموظفين فيشترط لقبولهم: أن يكون قد أمضى على الأقل عامين في مرتبته الوظيفية التي يشغلها حاليا، أما إذا كانت مرتبته دون السادسة فليزم أن يمضي فيها ثلاثة أعوام على الأقل، وأن تكون مرتبة الوظيفة المتسابق عليها تلي المرتبة التي يشغلها مباشرة.

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