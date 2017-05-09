أمانة المدينة تزيل تعديات بـمساحة نصف مليون متر مربع

تمكنت أمانه منطقه المدينة المنورة ممثله ببلدية قباء من إزالة عدة تعديات على أراض حكومية تقدر مساحتها الإجمالية قرابة نصف مليون متر مربع في منطقة قباء , وذلك بعد قيام عدد من الأشخاص بالاعتداء عليها وتحديدها بالعقوم الترابية وتسوير البعض منها ، و أوضح رئيس بلدية قباء المهندس عبد الرحمن بن مرزوق الصاعدي بأنه عملية الإزالة تمت بعد ما رصد المراقبون في البلدية خلال متابعتهم الدورية للتعديات قيام بعض المواطنين بالاعتداء على أراض حكومية وتسويرها ، مبيناً الصاعدي بأنه تم التعامل مع التعدي بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات ، حيث تم توجيه المعدات وإزالة كل ما أحدثه المعتدين من تعديات , وأضاف بانه تتمثل الاعتداءات في بناء سور وتمهيد وتحديد ووضع عقوم ترابية وأسلاك شائكة على موقع تقدر مساحته بـ 170,000 م2 بمنطقة الحليات , بالإضافة الى الشروع في إقامة مخطط عشوائي وذلك بتحديد أراضي وتمهيد وبناء على أنحاء متفرقة تقدر مساحته الأرض المعتدى عليها بـ 135,000 م2 , بمنطقة المزين وكذلك التعدي على أرض أخرى تقدر مساحتها بـ 140,000 م2 بمنطقة الحليات ايضاً قام المعتدي بوضع القعوم الترابية وحفر مهيئة للزراعة وبعض الأشجار المتنوعة وفسائل نخيل ، مشيراً بأن البلدية ومن خلال قسم المراقبة تقوم بتكثيف الدور الرقابي على المواقع كافة الواقعة في نطاق البلدية ، حرصاً منها على المحافظة على الأراضي الحكومية ، تمشياً مع الأوامر السامية . كما لفت إلى أنه يتم التعامل بحزم مع المعتدين على الأراضي الحكومية وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة بذلك . من جانبه نوه وكيل أمين منطقة المدينة المنورة لشؤون البلديات الفرعية والضواحي المهندس حمزه بن جعفر سبيه بالمواطنين بعدم التعدي على الأراضي البيضاء بأي نوعاً من أنواع التعدي والأحداث سواءً كان التعدي تسوير أو بناء أو بيع . مؤكد بأن ذلك يعتبر مخالفة توقع من يقوم بذلك تحت طائلة النظام . مؤكداً بأن قنوات الأمانة تستقبل البلاغات عما يلاحظ من تعديات من خلال الاتصال بالرقم الموحد لعمليات الأمانة 940 أو عبر تطبيق الأمانة في الأجهزة الذكية (Android و Apple store) أو عبر حساب الأمانة في التواصل الاجتماعي (AmanaAlmadinah @ ).