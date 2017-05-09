أمير منطقة الباحة يدشن نظام الرصد الآلي لتسجيل المخالفات المرورية

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه بالإمارة اليوم ، نظام الرصد الآلي لتسجيل المخالفات المرورية بمنطقة الباحة .

واستمع سموه لشرح من مدير مرور منطقة الباحة العقيد حسين بن احمد المبارك عن نظام الرصد الآلي الجديد بالمنطقة واهم أهدافه بالاضافة الى ما قامت به الادارة من برامج توعويه وورش عمل تعريفيه بالنظام .

مؤكدا بانه تم اعتماد النظام بعد استكمال الإجراءات والضوابط والمعتمدة من قبل وزارة الداخلية .

و حث سمو أمير منطقة الباحة مرتادي الطرقات وخاصة الشباب على الالتزام بالأنظمة المرورية وقواعد السير للحفاظ على ارواحهم وسلامتهم ، منوها سموه بالجهود التي يبذلها رجال المرور للحد من الحوادث المرورية والالتزام بقواعد السير متمنيا بأن يسهم هذا النظام في خفض نسبة الحوادث، وأن يحدّ من السرعة والتهور في بعض الطرقات متمنيا سموه السلامة للجميع .

حضر التدشين وكيل إمارة منطقة الباحة للشؤون الأمنية عبدالله بن زيد الراجح ومدير شرطة منطقة الباحة اللواء علي بن محمد ال هادي والمدير التنفيذي لشركة تحكم التابعة لوزارة الداخلية بالمنطقة الغربية والجنوبية المهندس عبدالله المقري وأعضاء فريق العمل .