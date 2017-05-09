أمير القصيم يُطلق مبادرة الأهالي لإفطار الجنود بالحد الجنوبي في شهر رمضان

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بأهالي منطقة القصيم ورجال أعماله ومزارعيها الذين بادروا مبادرة إنسانية ووطنية من خلال إرسال إفطار صائم لجنودنا المرابطين في الحد الجنوبي ، مفيداً سموه أن هذه المبادرة تأتي تقديراً من أبناء المنطقة لما يقدمه جنودنا البواسل من تضحيات ، مشيراً إلى أن ذلك مشاركة من الجميع ، إذ أن وسط مملكتنا الغالية وشمالها وجنوبها وشرقها وغربها كلهم جسداً واحداً وقلباً واحداً مع جنودنا البواسل ، مستدلاً سموه بحديث نبينا محمد إذ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى” ، مظهراً أن ذلك كله كان بفضل من الله جل وعلا ، سائلاً الله تعالى أن يديم علينا قيادتنا الرشيدة في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – ، وأن ينصر جنودنا البواسل ، وأن يحفظ هذه البلاد بحفظه إنه على ذلك قدير.

وقال سمو أمير منطقة القصيم : باسمي واسم الجميع بالمنطقة أدعو الله سبحانه أن تصل مثل هذه الهدية المقدمة من أبناء منطقة القصيم إلى جنودنا البواسل وأن تكون دعماً لهم ، وتكون بحول الله تعالى بادرة خير يستشعرون أهالي المنطقة من خلالها الوطنية وفداء الوطن ، لافتاً الانتباه إلى أن كثير منهم لهم أبناء على الجبهة في الحد الجنوبي ، كاشفاً أن أبناء الشعب السعودي جميعهم وجنود الجيش السعودي جميعهم أو الحرس الوطني أو القطاعات العسكرية عموماً هم أبناء لهذا الوطن ولهذه المنطقة وغيرها من مناطق المملكة.

جاء ذلك خلال اطلاق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، اليوم الثلاثاء بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، مبادرة أهالي منطقة القصيم للمشاركة في إفطار جنودنا المرابطين بالحد الجنوبي في شهر رمضان المبارك ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم ، ووكلاء الأمارة ، ومحافظي المحافظات ، والمتبرعين من أهالي المنطقة ورجال الأعمال.