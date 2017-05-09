 خادم الحرمين الشريفين يوجه دعوة لملك الأردن لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 شعبان 1438 هجريا, الموافق 9 مايو 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين الشريفين يوجه دعوة لملك الأردن لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية

خادم الحرمين الشريفين يوجه دعوة لملك الأردن لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية
واس - جدة

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة لجلالة الملك عبدالله بن الحسين الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية تضمنت دعوته لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.
قام بتسليم الدعوة معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد خلال استقبال جلالته له في عمّان اليوم.
وأكد الملك عبدالله الثاني ، خلال الاستقبال ، اعتزازه بالعلاقات التاريخية الأخوية والمتينة التي تربط البلدين، والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، ويخدم قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
وحمّل جلالته معالي الدكتور عصام بن سعيد تحياته وتقديره الكبير لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وتمنياته للشعب السعودي ، بالمزيد من التقدم والازدهار.

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