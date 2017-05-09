 سكان حي الريان يكرمون حفظة كتاب الله في خميس مشيط | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 شعبان 1438 هجريا, الموافق 9 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

سكان حي الريان يكرمون حفظة كتاب الله في خميس مشيط خادم الحرمين الشريفين يوجه دعوة لملك الأردن لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية أمير القصيم يُطلق مبادرة الأهالي لإفطار الجنود بالحد الجنوبي في شهر رمضان المديرس: لجنة “استثمار التعليم” تسعى الى تذليل التحديات التي تقف أمام المستثمرين أمير منطقة الباحة يدشن نظام الرصد الآلي لتسجيل المخالفات المرورية أمانة المدينة تزيل تعديات بـمساحة نصف مليون متر مربع أمانة المدينة تداهم مصنعاً لصنع المراتب وتتلف 17000 ألف مرتبة مقلدة أمير عسير يستقبل معالي وزير البيئة والمياه والزراعة افتتاح معرض “روائع آثار المملكة عبر العصور” في المتحف الوطني الكوري مجلس الشورى يؤكد على ضمان جميع الالتزامات بحماية المستهلك تحت جميع وسائل الشراء وأنواع البيوع التقليدية والمستجدة في المعاملات التجارية وزارة البيئة تعلن عن (15) وظيفة شاغرة بمسمى مساح على المرتبتين السادسة والخامسة في عدد من مناطق المملكة وفق رؤية تنموية شاملة في مجال العمل الخيري .. “أيتام جدة” تعلن استقبال طلبات رعاية الأيتام بالمحافظة

سكان حي الريان يكرمون حفظة كتاب الله في خميس مشيط

سكان حي الريان يكرمون حفظة كتاب الله في خميس مشيط
المناطق - خميس مشيط

كرم سكان حي الريان بمحافظة خميس مشيط ، حفظة كتاب الله من شباب الحي وذلك في بادرة استثنائية تعتبر الأولى من نوعها لتشجيع وتحفيز مختلف الأعمار السنية على المواظبة في تلاوة وحفظ كتاب الله تعالى . وأشتمل حفل التكريم على عدد من الفقرات المتنوعة وكان من ضمنها نماذج من قراءات بعض الطلاب وكلمة  توعوية للشيخ عبدالله ماطر فيما قام كلا من مؤذن جامع الحي ، أحمد مصلح العمري  ومعلم الحلقة علي فارس النجار ‏بتوزيع الجوائز على طلاب الحلقة ‏والحاصلين ‏على شهادات تقديرية من قبل جمعية ‏تحفيظ القرآن الكريم .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>