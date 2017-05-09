سكان حي الريان يكرمون حفظة كتاب الله في خميس مشيط

كرم سكان حي الريان بمحافظة خميس مشيط ، حفظة كتاب الله من شباب الحي وذلك في بادرة استثنائية تعتبر الأولى من نوعها لتشجيع وتحفيز مختلف الأعمار السنية على المواظبة في تلاوة وحفظ كتاب الله تعالى . وأشتمل حفل التكريم على عدد من الفقرات المتنوعة وكان من ضمنها نماذج من قراءات بعض الطلاب وكلمة توعوية للشيخ عبدالله ماطر فيما قام كلا من مؤذن جامع الحي ، أحمد مصلح العمري ومعلم الحلقة علي فارس النجار ‏بتوزيع الجوائز على طلاب الحلقة ‏والحاصلين ‏على شهادات تقديرية من قبل جمعية ‏تحفيظ القرآن الكريم .