أمير القصيم يدعو لتطوير الأداء في عمل الغرف التجارية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ووكيل إمارة القصيم عبدالعزيز بن عبدالله الحميدان ، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة إبراهيم بن موسى الزويد ، يرافقه نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالعزيز بن عبدالله الحميد ، وأمين عام الغرفة زياد بن علي المشيقح ، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ، الذين قدموا للسلام على سموه وتسليمه التقرير السنوي لأعمال ومناشط ومنجزات الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم لعام 2016م.

ورحب سمو أمير منطقة القصيم بهم ، مشيداً بما تقدمه الغرفة من خدمات للقطاعين التجاري والصناعي الذي شاهده خلاله التقرير ، داعياً إلى أهمية رفع المستوى التقني بما يواكب متطلبات هذين القطاعين وتذليل العقبات والعمل على تلافي السلبيات ، وموصياً ببحث سبل تطوير الأداء في عمل الغرفة والعمل على إبراز دورها في المجتمع في المجال الاقتصادي ، متمنياً سموه لهم التوفيق والنجاح في مهام عملهم في الغرفة بما يخدم رجال أعمال المنطقة وأصحاب المشاريع فيها.

من جانبه عبر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير القصيم على توجيهاته الدائمة ، وحرصه على تقديم أفضل الجهود لخدمة هذا القطاع بالمنطقة ، ودعمه المتواصل لمناشط الغرفة كافة.