 أمير القصيم يدعو لتطوير الأداء في عمل الغرف التجارية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 شعبان 1438 هجريا, الموافق 9 مايو 2017 ميلاديا

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أمير القصيم يدعو لتطوير الأداء في عمل الغرف التجارية

أمير القصيم يدعو لتطوير الأداء في عمل الغرف التجارية
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ووكيل إمارة القصيم عبدالعزيز بن عبدالله الحميدان ، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة إبراهيم بن موسى الزويد ، يرافقه نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالعزيز بن عبدالله الحميد ، وأمين عام الغرفة زياد بن علي المشيقح ، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ، الذين قدموا للسلام على سموه وتسليمه التقرير السنوي لأعمال ومناشط ومنجزات الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم لعام 2016م.

ورحب سمو أمير منطقة القصيم بهم ، مشيداً بما تقدمه الغرفة من خدمات للقطاعين التجاري والصناعي الذي شاهده خلاله التقرير ، داعياً إلى أهمية رفع المستوى التقني بما يواكب متطلبات هذين القطاعين وتذليل العقبات والعمل على تلافي السلبيات ، وموصياً ببحث سبل تطوير الأداء في عمل الغرفة والعمل على إبراز دورها في المجتمع في المجال الاقتصادي ، متمنياً سموه لهم التوفيق والنجاح في مهام عملهم في الغرفة بما يخدم رجال أعمال المنطقة وأصحاب المشاريع فيها.

من جانبه عبر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير القصيم على توجيهاته الدائمة ، وحرصه على تقديم أفضل الجهود لخدمة هذا القطاع بالمنطقة ، ودعمه المتواصل لمناشط الغرفة كافة.

 

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