أمير جازان ونائبه يستقبلان فريق عمل حملة ” وطن بلا مخالف “

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، أمير منطقة جازان، بمكتبه بديوان الإمارة اليو فريق العمل باللجنة الإشرافية العليا للحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي الإقامة والعمل وأمن الحدود ” وطن بلا مخالف ” برئاسة اللواء جمعان بن أحمد الغامدي وأعضاء الوفد الذي يزور المنطقة حالياً.

وفي بداية اللقاء رحب سمو امير المنطقة باللواء الغامدي والوفد المرفق متمنيا لهم طيب الاقامة والتوفيق والسداد في الاعمال المناطه بهم.

واستمع سموه خلال اللقاء لشرح مفصل عن أعمال الفريق الذي يمثل قطاعات وزارة الداخلية وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة ، والأهداف التي يسعى الفريق لتحقيقا في زيارته للمنطقة بما يضمن إنجاح المهام المناطة به وتذليل والعقبات والمعوقات تعترض عمل الحملة.

وعبر سمو امير منطقة جازان عن سعادته بما استمع إليه مثمناً سموه الجهود التي يبذلها فريق حملة ” وطن بلا مخالف ” ، متمنيّاً لهم التوفيق في إنجاز هذا العمل الوطني الهام بما يسهم في حماية الحدود وامن وسلامة الوطن وخلوه من المخالفين.

من جهته اشاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب امير منطقة جازان بجهود فريق عمل حملة ” وطن بلا مخالف ” جاء ذلك عند استقباله اليوم للفريق بمكتب سموه بديوان الامارة.. وأثني سموه على اهداف الحملة متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والنجاح.



امير جازان يُستقبل فريق حملة وطن بلا مخالف



نائب امير جازان يلتقي حملة وطن بلا مخالف