 جامعة حائل تُكرم طالباتها منقذات سائق النقل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 شعبان 1438 هجريا, الموافق 9 مايو 2017 ميلاديا

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جامعة حائل تُكرم طالباتها منقذات سائق النقل

جامعة حائل تُكرم طالباتها منقذات سائق النقل
المناطق - حائل
كرّمت الدكتورة حنان بنت سالم آل عامر المشرفة العامة على أقسام الطالبات، طالبات جامعة حائل فرع محافظة الغزالة اللاتي قمن بإنقاذ سائق الحافلة الخاصة الذي تعرض أثناء طريق العودة لحالة إغماء.
 
وقالت الدكتورة حنان آل عامر بأن هذا ديدن بناتنا الطالبات، وقد حرصت الجامعة على إعداد برامج ودورات تدريبية مميزة في مهارات الإسعافات الأولية، ومبينةً بان ما قمن به يستحق الشكر والتقدير بمبادرتهن بالإسعافات الأولية اللازمة وقيادة الحافلة بشجاعة في موقف إنساني مشرف.
من جانبهن، أكدن الطالبات “أروى عقاب الشمري وأشواق ظاهر الشمري واكتمال عيادة الشمري ونوف حشاش الشمري وفريال سعيد الشمري” بأن ما قامن به واجب إنساني، وأن الموقف كان يستدعي مساعدته.
وأعلنت الدكتورة حنان آل عامر عن تكفل الجامعة بعدد من الدورات التدريبية الخاصة بتطوير الذات والمهارات المختلفة بما يتناسب مع مؤهلاتهن دعمًا وتشجيعًا للطالبات.

 

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