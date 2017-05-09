القطاع الطبي يستقبل أكثر من 1400 طبيب وممرض وصيدلاني يحملون “البورد السعودي”

دفع معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم (الثلاثاء) بأكثر من 1400 طبيب وممرض وصيدلاني يمثلون الدفعة 20 الحاصلين على شهادة الاختصاص السعودية، إلى القطاع الطبي، وذلك في حفل تخرجهم في الصالات الخضراء في الرياض.

وشهد وزير الصحة، مسيرة الخريجين معرباً عن اعتزازه وفخره بهذه الدفعة التي تعتبر الأكبر في تاريخ هيئة التخصصات الصحية.

وقال الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور أيمن بن أسعد عبده في كلمة له خلال الحفل، إن “دور الهيئة السعودية للتخصصات الصحية باتت تحتل موقعاً مهماً في خريطة المجال الصحي مشكلةً واحدة من أهم الركائز الكبرى لتنمية القوى البشرية في المجال الصحي وهو ما جعل “الهيئة” تتوسع في حجم أعمالها كي تلبي المطالب المتزايدة والتوظيف الفاعل للأعداد المتنامية من الأطباء والطبيبات السعوديات”.

وأضاف: “إن العلم والمعرفة أساس لرقي الأمم وازدهارها، ويختص الطب بمزيد من الأهمية بين باقي العلوم، ومن هذا المنطلق أولت الدولة -أيدها الله- دعماً خاصاً للمسيرة التعليمية ولقطاع التعليم العالي الصحي بشكل خاص وبخاصة ما يتعلق منه بالتعليم والتأهيل في المجال الصحي لتحقيق اكتفاء وطني في مجال القوى العاملة والمدربة والاستفادة من الكفاءات والكوادر المؤهلة في كل ما من شأنه تحقيق النفع للوطن والمواطن على حد سواء لخططها المتعلقة بسعودة كافة القطاعات المختلفة”.

وقال إن “الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تحتفي بتخريج كوكبة جديدة من حملة شهادة الاختصاص السعودية والدبلوم ليشكلوا لبنة بناء وعطاء في مجتمع شغوف بالتنمية متحفز للتطور متطلع لتحقيق مشروع النهضة الشاملة التي تسري تباشيره في أوصال وشرايين هذا الوطن الغالي يلمسها كل من يحيا على تراب هذه الارض الطيبة المباركة. وفقَ ما تسعى وتتطلعُ اليه حكومةُ خادمِ الحرمين الشريفينِ حفظهُ اللهُ”.

وأضاف: “تتويجاً لذلك فالهيئة السعودية للتخصصاتِ الصحيةِ تسعد وتتشرف هذا العامِ بتخريج ِأكبرَ دفعةٍ من أبناءها الخريجينَ في كافةِ التخصصاتِ الصحيةِ ممن حصلوا على شهادة الاختصاص ِالسعوديةِ على مدى عُمْرِ الهيئةِ، ليواصلوا النجاحَ الذي وصل له الطبيبُ والطبيبةُ السعوديةُ في كثير ٍمن المحافلِ الداخليةِ والدوليةِ، والذي لم يتحقق إلا بتوفيق ِالله عز وجل أولاً ثم بالدعم ِالسخي الماديِ والمعنوي ِمن قبل ِقيادتنا الرشيدةُ -حفظها الله-“.

من جهته أعرب معالي وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في كلمة له عن شكره وتقديره للجهود التي بذلتها هيئة التخصصات الصحية، وقال: “إن ما قامت به الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من جهود كبيرة في مجال التدريب للتخصصات الصحية من خلال اضطلاعها بمنح شهادة الاختصاص السعودية تستحق الإشادة والفخر بهذه المؤسسة العلمية المهنية الاكاديمية لتواصل الهيئة تقديم برامجها التدريبية والتوسع فيها بكل جدارة واقتدار”.

وهنأ معالي وزير الصحة، الخريجين والخريجات على نيلهم شهادة الاختصاص السعودية مؤملاً منهم أن تكون هذه الشهادة دافعاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن الغالي، وأن يضعوا خدمة المريض وكسب رضاه والحفاظ على صحته وسلامته نصب أعينهم وأن تكون محور اهتمامهم تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر – يحفظهم الله – وتلبيةً لاحتياجات المواطنين الصحية.