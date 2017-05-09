الحكم بسجن حاكم جاكرتا المسيحي عامين بتهمة إهانة القرآن

قضت محكمة إندونيسية بسجن حاكم جاكرتا المسيحي باسوكي تجاهاجا بورناما عامين يوم الثلاثاء بتهمة إهانة القران وذلك في حكم أقسى من المتوقع في قضية اعتبرت اختبارا للتسامح الديني في البلاد.

وصدر الحكم في ظل مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الدينية التي نظمت مظاهرات حاشدة خلال حملة انتخابية عاصفة انتهت بخسارة بورناما لسعيه إلى الفوز بفترة ولاية ثانية حاكما لجاكرتا.

وكان الرئيس جوكو ويدودو حليفا لبورناما وهو مسيحي من العرق الصيني ويعرف باسم “أهوك”. وسيوجه الحكم ضربة للحكومة التي سعت لكبح جماح تلك الجماعات. وحث ويدودو جميع الأطراف يوم الثلاثاء على احترام حكم المحكمة.

ووصف أندرياس هارسونو من منظمة هيومن رايتس ووتش الحكم بأنه “انتكاسة كبرى” لسجل إندونيسيا في التسامح وللأقليات.

وانتشر الآلاف من أفراد الشرطة في العاصمة في وقت مبكر يوم الثلاثاء تحسبا لوقوع اشتباكات لكن لم ترد أنباء عن أي أعمال عنف بعد حكم المحكمة.

وسادت حالة من الصدمة بين أنصاره خارج المحكمة وبكى بعضهم.

ودعت الجماعات الإسلامية إلى توقيع أقصى عقوبة على بورناما بسبب ما قالت إنها تصريحات مهينة بحق القرآن.

ونفى بورناما ارتكاب أي مخالفة لكنه اعتذر عن تصريحات أدلى بها العام الماضي وانتقد فيها استخدام معارضيه للقرآن في حملاتهم السياسية قبل الانتخابات لاختيار الحاكم.

وخسر بورناما محاولته للفوز بفترة جديدة في جولة الإعادة التي أجريت في أبريل نيسان بفارق كبير لصالح منافسه المسلم أنيس باسويدان في أكثر انتخابات تثير انقساما وتتسم بطابع ديني في البلاد ، وسيسلم بورناما السلطة إلى باسويدان في أكتوبر تشرين الأول