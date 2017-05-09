 أمير منطقة المدينة المنورة يزور جناح وكالة الرئاسة في معرض الكتاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 شعبان 1438 هجريا, الموافق 9 مايو 2017 ميلاديا

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أمير منطقة المدينة المنورة يزور جناح وكالة الرئاسة في معرض الكتاب

أمير منطقة المدينة المنورة يزور جناح وكالة الرئاسة في معرض الكتاب
المناطق - المدينة المنورة

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة جناح وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في معرض الكتاب, حيث اطلع سموه الكريم على ما يقدمه جناح الوكالة من كتيبات و مواد صوتية ومرئية تضم منجزات ومخرجات الوكالة , وأطلع سموه على فعاليات وملتقيات الوكالة  التي انجزت من اجل خدمة زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كما توافد الزوار للاطلاع على ما يشتمل عليه الجناح من معروضات تبرز الجانب الثقافي والعلمي والإعلامي في الحرمين الشريفين ومشاهدة التطور العمراني والخدمي الذي شهده المسجد النبوي خلال العهد السعودي الزاهر.

وتأتي مشاركة  وكالة الرئاسة العامة لشؤون  المسجد النبوي بتوجيه معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من خلال جناح متميز يبرز مدى العناية والاهتمام بالحرمين الشريفين وشؤونهما انطلاقا من اهتمام وتوجيهات ولاة الأمر حفظهم الله.

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