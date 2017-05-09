لمشاركتها في مسابقة ( توثيق ) .. تكريم إحدى مدارس الأحساء

حصلت مدرسة الفيصلية الثانوية بالأحساء اليوم الثلاثاء ( 13 شعبان ) على درع من الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة – ممثلة في إدارة الإشراف التربوي ( قسم التربية الوطنية والاجتماعية ) – وذلك بمناسبة فوزها في مسابقة تاريخ الأحساء وجغرافيتها ( توثيق ) .
وكانت المدرسة قد شاركت في المسابقة عبر قيام مجموعة من طلابها بزيارة لقصر صاهود الأثري في المبرز وذلك بإشراف الأستاذ سعيد الرمضان ، حيث تم تصوير جوانب عديدة من القصر وتوثيقها في ألبوم خاص مع شرح مختصر لها .
وقد حصل الطلاب المشاركون في العمل ( وهم عمار أستاد وعلي الجبران ومحمد المسلم وحسن العامر وأحمد الخواجة وحسن العيسى ) على هدايا قيمة وشهادات شكر وتقدير من تعليم الأحساء ، إضافة إلى شهادة شكر مماثلة للمشرف على العمل الأستاذ سعيد الرمضان وأخرى حصلت عليها المدرسة وكذلك لقائد المدرسة الأستاذ علي الحسن ولمعلم مادة الاجتماعيات الأستاذ محمد الحسن .
جدير بالذكر أن المدرسة شاركت مؤخرا في عدد من الأنشطة والفعاليات كما فازت بجائزة الموسى للتميز التعليمي على مستوى محافظة الأحساء . وبهذه المناسبة قدم قائد المدرسة شكره وتقديره لرئيس قسم التربية الوطنية والاجتماعية الأستاذ هشام الأشقر وللمشرف التربوي الأستاذ حمود المغلوث ولمدير الإشراف التربوي الأستاذ خالد العتيبي على بادرتهم بتشجيع توثيق تاريخ الأحساء وجغرافيتها مما يسهم في حفظه للأجيال القادمة .
التعليقات (٠) اضف تعليق