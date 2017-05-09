لمشاركتها في مسابقة ( توثيق ) .. تكريم إحدى مدارس الأحساء

حصلت مدرسة الفيصلية الثانوية بالأحساء اليوم الثلاثاء ( 13 شعبان ) على درع من الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة – ممثلة في إدارة الإشراف التربوي ( قسم التربية الوطنية والاجتماعية ) – وذلك بمناسبة فوزها في مسابقة تاريخ الأحساء وجغرافيتها ( توثيق ) .

وكانت المدرسة قد شاركت في المسابقة عبر قيام مجموعة من طلابها بزيارة لقصر صاهود الأثري في المبرز وذلك بإشراف الأستاذ سعيد الرمضان ، حيث تم تصوير جوانب عديدة من القصر وتوثيقها في ألبوم خاص مع شرح مختصر لها .

وقد حصل الطلاب المشاركون في العمل ( وهم عمار أستاد وعلي الجبران ومحمد المسلم وحسن العامر وأحمد الخواجة وحسن العيسى ) على هدايا قيمة وشهادات شكر وتقدير من تعليم الأحساء ، إضافة إلى شهادة شكر مماثلة للمشرف على العمل الأستاذ سعيد الرمضان وأخرى حصلت عليها المدرسة وكذلك لقائد المدرسة الأستاذ علي الحسن ولمعلم مادة الاجتماعيات الأستاذ محمد الحسن .