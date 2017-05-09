فريق عمل اللجنة الإشرافية لحملة وطن بلا مخالف يزورمنطقة جازان

قام فريق عمل اللجنة الإشرافية العليا لحملة وطن بلامخالف بزيارة شرطة منطقة جازان والاجتماع باللجنة الامنية الدائمة بحضور مندوبي الجهات الحكومية المشاركة.

وقد نقل لهم رئيس فريق العمل مستشار مدير الامن العام اللواء جمعان بن احمد الغامدي تحيات سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واستعرض اللواء الغامدي المحاور الهامه لخطة الحملة.

مؤكدا على اهمية التعاون والتكامل بين الجميع لتحقيق اهداف الحملة.

والتقى اللواء الغامدي في قاعة الاجتماعات بفرع وزارة الشوؤن الاسلاميه بعدد من المحافظين ومدراء شرط المحافظات ومشائخ القبائل والاعيان ورجال الاعمال وبعض المواطنين وقد شرح لهم اهداف الحمله ومنها اهمية عدم التعامل مع المخالفين سواء بالنقل او التشغيل او الإيواء مؤكدآ على اهمية دور المواطن في هذه الحمله وتعاونه في الابلاغ عن المخالفات وقد حث المخالفين على الإستفاده من المهله الممنوحه لهم

وقام فريق العمل بزيارة لموقع استقبال المخالفين.

ثم قام فريق العمل بزيارة لفرع وزارة الداخلية للافواج الامنية.