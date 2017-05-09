 تأهيل (1062) مواطن ومواطنة في المرحلة الأولى لبرنامج “أُتقن” بمنطقة مكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 شعبان 1438 هجريا, الموافق 9 مايو 2017 ميلاديا

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تأهيل (1062) مواطن ومواطنة في المرحلة الأولى لبرنامج “أُتقن” بمنطقة مكة

تأهيل (1062) مواطن ومواطنة في المرحلة الأولى لبرنامج “أُتقن” بمنطقة مكة
المناطق - محمد آل طاوي - مكة المكرمة
أنهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة تأهيل (1062) سعوديا وسعودية في ختام المرحلة الأولى من برنامج التدريب المجتمعي “أُتقن” المُنفذ في الكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية الثانوية بمحافظات المنطقة ، حيث بلغ من تم تأهيلهم من الرجال (693) مواطناً ، فيما تم تأهيل (369) مواطنة .

وأوضح فيصل بن عقيل كدسه مدير عام إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة ، أن البرنامج أتم مرحلته الأولى لتأهيل المواطنين في تخصصات مبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية، صيانة السيارات، التبريد والتكييف، التمديدات الصحية ، فيما تم تأهيل المواطنات في تخصصي صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني ،ومبادئ التجميل وتصفيف الشعر، كما تمّ منح جميع المتدربين والمتدربات شهادات معتمدة من المؤسسة وذلك بمعدل(16) ساعة تدريبية لمدة أربعة أيام .

وكشف “كدسه” عن الإستعدادات الحالية لمواصلة البرنامج مرحلته الثانية عقب شهر رمضان المبارك والتي يبدأ التسجيل فيها مبدئياً في الرابع عشر من شوال المقبل إن شاء الله من خلال رابط التقديم https://ctc.tvtc.gov.sa ، مشيراً إلى أن تخصصات جديدة ستكون على قائمة التسجيل منها صيانة الجوال .

من جهته أوضح المهندس عبدالله بن أحمد باخشوين رئيس مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بمنطقة مكة المكرمة أن هذا البرنامج هو أحد أهم برامج المسئولية الاجتماعية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي تأتي في سياق تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتلبية لرغبات المواطنين والمواطنات على مستوى المملكة في تطوير مهاراتهم الحياتية في المجالات التقنية والمهنية والتجميلية.

وأوضح “باخشوين” أن البرنامج يساهم في إكساب المواطنين والمواطنات الأساسية في تلك البرامج التدريبية ، ونشر الثقافة المهنية بين أفراد المجتمع. ، بالإضافة إلى توعية أفراد المجتمع بالاعتماد على النفس لمواجهة المشاكل المهنية والتقنية في الحياة اليومية.  والتقليل من الاعتماد على العمالة الأجنبية في إجراء الصيانة وتحديد حجم المشكلة التقنية والمهنية.  وأضاف أن البرنامج  يسمح للعاملين في القطاع العام من المدنيين والعسكريين والقطاع الخاص بالإضافة إلى المتقاعدين بالتسجيل في برامجه والاستفادة منها .

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