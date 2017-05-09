“الملك سلمان” يوجه دعوة لرئيس النيجر والجزائر لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة لرئيس النيجر محمدو ايسفو تضمنت دعوة لحضوره القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تستضيفها المملكة.

قام بتسليم الدعوة لرئيس النيجر، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي العلي خلال استقباله له بالقصر الرئاسي اليوم .

ونقل السفير العلي خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لرئيس النيجر وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب النيجر الشقيق التقدم والازدهار، فيما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين.

وأعرب رئيس النيجر عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لما يبذله من جهود لوحدة الأمة والرفع من شأنها ، مؤكدا عمق العلاقات بين المملكة والنيجر في مختلف المجالات.

كما وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة لرئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة تضمنت دعوة لحضوره القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تستضيفها المملكة.

تسلم الدعوة، رئيس مجلس الأمة في الجزائر، عبد القادر بن صالح، خلال استقباله وزير الخارجية، عادل الجبير، في مقر مجلس الأمة بالعاصمة الجزائرية اليوم.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد العنقري وسفيـر خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور سامي الصالح.