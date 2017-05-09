 “الملك سلمان” يوجه دعوة لرئيس النيجر والجزائر لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 شعبان 1438 هجريا, الموافق 9 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مساعد مدير “تعليم الجوف” يكرم أعضاء لجنة “ضبط” القحطاني يقوم بجولات ميدانية على مركز التاهيل وعمل جدة خادم الحرمين يوجه دعوة للرئيس التركي لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية أمين الباحة يتفقد بلديتي العقيق ومعشوقة رئيس الوزراء الباكستاني يشيد بدور المملكة في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي سنة إيران: نواجه مشاكل عديدة ولن نشارك في الانتخابات الرئاسية “الملك سلمان” يوجه دعوة لرئيس النيجر والجزائر لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية تخرج 600 طالب وطالبة بجامعة الطائف فرع الخرمة باكستان تستدعي سفير إيران بعد تهديدات طهران بقصف أراضيها ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية تأهيل (1062) مواطن ومواطنة في المرحلة الأولى لبرنامج “أُتقن” بمنطقة مكة فريق عمل اللجنة الإشرافية لحملة وطن بلا مخالف يزورمنطقة جازان

“الملك سلمان” يوجه دعوة لرئيس النيجر والجزائر لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية

“الملك سلمان” يوجه دعوة لرئيس النيجر والجزائر لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية
المناطق_الرياض

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة لرئيس النيجر محمدو ايسفو تضمنت دعوة لحضوره القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تستضيفها المملكة.

قام بتسليم الدعوة لرئيس النيجر، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي العلي خلال استقباله له بالقصر الرئاسي اليوم .

ونقل السفير العلي خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لرئيس النيجر وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب النيجر الشقيق التقدم والازدهار، فيما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين.

وأعرب رئيس النيجر عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لما يبذله من جهود لوحدة الأمة والرفع من شأنها ، مؤكدا عمق العلاقات بين المملكة والنيجر في مختلف المجالات.

كما وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة لرئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة تضمنت دعوة لحضوره القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تستضيفها المملكة.

تسلم الدعوة، رئيس مجلس الأمة في الجزائر، عبد القادر بن صالح، خلال استقباله وزير الخارجية، عادل الجبير، في مقر مجلس الأمة بالعاصمة الجزائرية اليوم.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد العنقري  وسفيـر خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور سامي الصالح.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>