 سنة إيران: نواجه مشاكل عديدة ولن نشارك في الانتخابات الرئاسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 شعبان 1438 هجريا, الموافق 9 مايو 2017 ميلاديا

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سنة إيران: نواجه مشاكل عديدة ولن نشارك في الانتخابات الرئاسية

سنة إيران: نواجه مشاكل عديدة ولن نشارك في الانتخابات الرئاسية
المناطق_إيران

قال زعيم أهل السنة في إيران “مولوي عبد الحميد إسماعيل زهي”، اليوم الثلاثاء: إن أهل السنة في إيران يواجهون مشاكل عديدة تتعلق بإبعادهم عن المناصب الحكومية و غياب الحرية الدينية، معتبرًا أنها أهم المطالب للطائفة السنية من الرئيس الإيراني المقبل، رغم أن علماء السنة وأتباعهم لم يعلنوا بعد دعمهم لأي مرشح للانتخابات الرئاسية.

وجدد عبد الحميد، مطالبته للنظام الإيراني بالسماح للسنة بالترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أن “منعهم من الترشح يكشف عن التهميش البارز للسنة وحرمانهم من المشاركة السياسية في إدارة البلاد”.

وأضاف مولوي عبدالحميد: “لقد حان الوقت بعد مرور 40 عامًا على انتصار الثورة الإيرانية لإصلاح الدستور والقانون وإزالة المادة التي تؤكد ضرورة أن يكون المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية من الطائفة الشيعية”.

وتعاني الشريحة السنية الواسعة في إيران من مواجهات قاسية وحملات تصفية وإبادة، بحسب تقارير لمنظمات حقوقية دولية وأهلية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية الجمعة الموافق “19 مايو” الجاري، على أن تجري مرحلتها الثانية في “26” من الشهر نفسه.

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