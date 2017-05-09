 رئيس الوزراء الباكستاني يشيد بدور المملكة في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 شعبان 1438 هجريا, الموافق 9 مايو 2017 ميلاديا

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رئيس الوزراء الباكستاني يشيد بدور المملكة في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي

رئيس الوزراء الباكستاني يشيد بدور المملكة في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
المناطق_متابعات

أشاد رئيس الوزراء الباكستاني محمد شريف، اليوم الثلاثاء، بدور المملكة في دعم الأمن والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية.

ونقل بيان رسمي عن رئيس الوزراء الباكستاني خلال لقائه وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عواد العواد قوله إن “المملكة وباكستان تتفقان في وجهات النظر حول معظم القضايا الإقليمية والدولية ويعملان معا في خدمة أهدافهما ومصالحهما المشتركة”.

وأضاف أن باكستان تعول كثيرا على علاقتها بالمملكة مؤكدا حرصه على تعزيز تلك العلاقات في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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