أمين الباحة يتفقد بلديتي العقيق ومعشوقة

قام أمين منطقة الباحة د. علي بن محمد السواط بزيارة تفقدية لبلدية محافظة العقيق وكان في استقباله رئيس البلدية المهندس ناصر العلياني، وأطلع الأمين على عرض مرئي عن المشاريع البلدية المنفذة والجاري تنفيذها بمحافظة العقيق، بعدها قام الأمين بجولة على المكاتب والإدارات الداخلية بمقر مبنى البلدية يرافقه خلالها وكيل الأمين للتعمير م. خالد الصائغ، كما ألتقى بعدد من المواطنين وأستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم ووقف شخصياً على الطبيعة على بعض المواقع التي توجد بها قضايا سابقة لدى البلدية ووجه بسرعة حلها ومعالجتها حسب الأنظمة والتعليمات.

ثم ألتقى أمين المنطقة بأعضاء المجلس البلدي لبلدية محافظة العقيق واستمع إلى عدد من مطالبهم واحتياجاتهم ووعد بتلبيتها حسب الإمكانات المتاحة.

كما قام الأمين بزيارة عمل لمحافظ العقيق الأستاذ غلاب العتيبي في مكتبه بالمحافظة وتم مناقشة وبحث عدد من المطالَب والقضايا التنموية بالمحافظة ووعد أمين المنطقة بالعمل السريع على تلبيتها لكون محافظة العقيق تمثل واجهة مهمة وبوابة شرقية للمنطقة.

وقد أعرب رئيس بلدية العقيق المهندس ناصر العلياني عن عظيم شكره وأمتنانه لأمين المنطقة على أهتمامه وتوجيهاته ومتابعته لكل ما يقدم للمواطنين من خدمات ومشاريع بلدية في مختلف المحافظات مؤكداً بأن سعادته وجه بسرعة تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات للمواطنين بجودة عالية والحرص على تحقيق رضا المستفيدين والمتعاملين.

كما قام أمين منطقة الباحة د. علي بن محمد السواط بزيارة تفقدية لبلدية معشوقة واستقبله رئيس بلدية معشوقة المهندس سعيد صالح الزهراني، وأستعرض الأمين قائمة المشاريع البلدية التي يجري تنفيذها في معشوقة، بعد ذلك قام د. السواط بزيارة ميدانية وقف خلالها على عدد من المشاريع التي تنفذها البلدية حالياً ووجه بسرعة استكمالها وإقفالها، كما قام بالوقوف على الطبيعة على مواقع أخرى توجد بها مطالبات ومنازعات في معشوقة ووجه بتطبيق الأنظمة والتعليمات حيالها.

ثم ألتقى أمين المنطقة بأعضاء المجاس البلدي لبلدية معشوقة واطلع على عدد من المطالب والاحتياجات للمراكز الثلاثة التي تخدمها البلدية وهي معشوقة وبيده وتربة الخيالة وقد وعد الأمين بتلبيتها قريباً.

وقد أعرب رئيس بلدية معشوقة المهندس سعيد صالح الزهراني عن عظيم شكره وتقديره لأمين المنطقة على هذه الزيارة ومتابعته الشخصية لسير عمل البلدية والوقوف شخصياً على تقديمها للمشاريع والخدمات البلدية للمواطنين والمستفيدين بكفاءة عالية، وتوجيهاته المستمرة بالتسهيل على المواطنين واختصار الإجراءات ودعم واستقطاب الاستثمارات البلدية التي تخدم الصالح العام.