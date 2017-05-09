 القحطاني يقوم بجولات ميدانية على مركز التاهيل وعمل جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 شعبان 1438 هجريا, الموافق 9 مايو 2017 ميلاديا

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القحطاني يقوم بجولات ميدانية على مركز التاهيل وعمل جدة

القحطاني يقوم بجولات ميدانية على مركز التاهيل وعمل جدة
المناطق_عادل الزهراني
قام الدكتور محمد القحطاني  مستشار وزير العمل والتنميه الاجتماعية والمشرف العام على فرع وزارة  العمل والتنميه الاجتماعيه بمنطقه مكه المكرمه بجولات  ميدانيه  مفاجئه  طهر اليوم  على  مكتب  العمل بجدة  وذالك  للاطلاع  على  سير  العمل  والخدمات التي  تقدم  للعملاء  وقد  تجول  عند  دخوله مكتب  العمل  على صاله  علاقات العملاء  واطلع  على  سير  العمل  واستفسر وناقش   الموظفين   عن  الخدمات  التي  تقدم   وقابل عدداً  من  العملاء واستمع  له  ووجه  بسرعه إنجاز  معاملاتهم
بعد ذالك  توجه للتفتيش   واطلع  على  خطه  العمل  التي  يتم  تنفيذها  يومياً   والخدمات المساندة   ومكتب العماله المنزلية  ومتابعه  مكاتب  وشركات  الاستقدام
وفي  نهايه الجوله اجتمع مع  منسوبي  المكتب  وتحاور  معهم  وطالبهم  ببذل  مزيداً  من  الجهد لخدمه  العملاء   والعمل  على  تقديم  الأفضل   والتجويد   في  الخدمات  المقدمه …
كما  قام القحطاني  مساء أمس  بجوله على  مركز  التاهيل الشامل  بجدة  واطلع  على  الخدمات  التي  يقدمها   المركز  للنزلاء
وحثهم  على  بذل  المزيد  من  الجهد  لاخوتنا النزلاء  وتقديم  أفضل  الخدمات  لهم  ..
وتاني  هاذة  الجولات  الميدانية  للتعرف  على  الخدمات  ورصد ومتابعه  القصور  والعمل  على  الحلول  الازمه  له  ..

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