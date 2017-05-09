مساعد مدير “تعليم الجوف” يكرم أعضاء لجنة “ضبط”

كرم مساعد المدير العام للتعليم للشؤون التعليمية بمنطقة الجوف المكلف الأستاذ عبدالله بن أحمد الزيدان أعضاء لجنة ضوابط وآلية العمل في برامج التربية الخاصة “ضبط”.

وأوضح مدير إدارة التربية الخاصة “بنين” الدكتور بدر بن

فارس الحمد إن لجنة ضبط تهدف إلى تحسين وتجويد العمل في برامج التربية الخاصة، وشملت المبادرة كل من القيادة المدرسية “قائد، وكيل” والمعلمين والمرشد الطلابي وأمين المصادر ومعلمي التربية الفنية والتربية البنية.

وتتكون اللجنة من 10 أعضاء برئاسة الزيدان، وعضوية كل من: الدكتور بدر بن فارس الحمد مدير إدارة التربية الخاصة، الأستاذ عبدالله بن صالح الملحق مدير إدارة التوجيه والإرشاد “بنين”، الأستاذ مساعد بن حواس الرويلي مدير مركز خدمات التربية الخاصة، الأستاذ فهيد بن عشوي الشمري مشرف التربية الفكرية، الأستاذ حمدان بن عبدالله الدحام مشرف صعوبات التعلم، الأستاذ ممدوح بن جمعان الرويلي مشرف التربية الفكرية، الأستاذ حمدان بن جضعان الشمري مشرف القيادة المدرسية، الأستاذ سلمان بن أحمد البراهيم رئيس قسم مصادر التعلم في إدارة التجهيزات المدرسية، الأستاذ عبدالله بن متعب القويعان رئيس قسم التربية البدنية في إدارة الإشراف التربوي “بنين”، الأستاذ سلمان بن محمد المشعل رئيس قسم التربية الفنية في إدارة الإشراف التربوي “بنين”.