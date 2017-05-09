 أمير الجوف رأس مجلس المنطقة وناقش مشاريع الجامعة والنقل ومحاضر اللجان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 13 شعبان 1438 هجريا, الموافق 9 مايو 2017 ميلاديا

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أمير الجوف رأس مجلس المنطقة وناقش مشاريع الجامعة والنقل ومحاضر اللجان

أمير الجوف رأس مجلس المنطقة وناقش مشاريع الجامعة والنقل ومحاضر اللجان
المناطق_محمد الحسن

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز آل سعود امير منطقة الجوف ورئيس مجلس المنطقة اليوم الثلاثاء الاجتماع
الثاني للمجلس للعام ١٤٣٨/ ١٤٣٩ هجرية.
وعقب الاجتماع أوضح وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية وأمين مجلس المنطقة المكلف المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد بأن المجلس استمع من معالي مدير جامعة الجوف الى عرض مرئي عن مشاريع الجامعة و مراحل الانجاز فيها والى مبادرات الجامعة للعام المالي الحالي.
بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي الأمير مدير عام الطرق بالمنطقة بسرعة إنهاء المشاريع التي تم الاتفاق بشأنها خلال زيارة معالي وزير النقل ثم اطلع المجلس على مشروع ربط طريق الملك خالد بطريق
الأمير عبد الإله ووافق المجلس على ذلك .
ثم اطلع المجلس على إفادة وزارة النقل بشان مشروع طريق المدينة الطبية بالجامعة وأوصى المجلس بضرورة تنفيذه لأهميته والكتابة لوزير النقل بذلك واطلع المجلس على طلب بلدية طبرجل باستبدال أرض الصندوق الزراعي بأرض بديلة وأوصى المجلس بذلك.
اما بشان المنتزه الوطني ونقله لموقع آخر بعيد عن الموقع الحالي وجه سموه بان تفيد الشئون الزراعية المجلس عن مواصفات هذا
المنتزه وكيفية استفادة المواطنين منه وان لا يكون حجز للموقع فقط .
وأضاف المهندس عبد الصمد أن المجلس ناقش إنشاء طريق يرتبط بدائري طبرجل دون الالتقاء بالطريق الدولي ووجه سموه بالدراسة وان يؤخذ بالاعتبار مرئيات قيادة حرس الحدود،
واطلع المجلس على محاضر اللجان الهندسية والتعليمية
ومحضر اولويات الطرق بالمنطقة والتي تم ارسالها لوزارة النقل للأخذ به .
ووجه سموه الكريم اللجان بضرورة إجراء الدراسات اللازمة ودراسة ما يطلب منهم من مواضيع بدقة وبكل جوانبه قبل اتخاذ التوصيات وعرضها على المجلس وفي نهاية الاجتماع شكر سموه الأعضاء على مداخلاتهم فيما فيه تحقيق للمصلحة العامة

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