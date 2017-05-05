هيئة الهلال الأحمر بتبوك تواصل فعالياته بمناسبة اليوم العالمي للهلال الأحمر

واصلت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك تنفيذ عدد من البرامج والفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للهلال الأحمر، اشتملت الفعاليات على زيارات للمرضى في المستشفيات وتقديم الورود لهم وإقامة معرض تعريفي بهذه المناسبة في الراقي مول بتبوك.

وأكد المدير العام لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة حسين بن غالب البلوي أن الهيئة قامت بالاستعداد مبكراً للمشاركة بفعالية بمناسبة اليوم العالمي للهلال الأحمر حيث تم تجهيز باقات الورود والهدايا لتوزيعها على المرضى من كافة الأعمار إضافة لإقامة معرض تعريفي عن الخدمات التي يقدمها الهلال الأحمر للمجتمع وتعزيز الترابط والتعاون بين منسوبي الهلال الأحمر وكافة شرائح المجتمع وشملت الفعاليات تبوك ومحافظاتها .

مشيراً أن المعرض التعريفي يستمر لمده اربعة ايام ويحتوى كذلك على اربعة اركان احدهم خاص بالتطوع والتعريف به وطريقة التسجيل فيه، بالاضافة الى ركن خاص بالتدريب والتعريف ببرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية كما ان هناك ركن يختص بالاطفال وايصال رسائل توعوية بطرق الرسم والتلوين بينما الركن الرابع يحتوي على عرض متكامل لمعدات ومحتويات سيارات الاسعاف واخر ماتوصلت اليه الهيئة من تجهيزات متطوره اوجدت لتقديم خدمه طبية واسعافيه متميزه.

كما اعرب ” البلوي ” عن شكره لمعالي رئيس الهيئة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم لما يقدمه من دعم لامحدود ومتابعة مستمره لفعاليات أولاً بأول ولكافة منسوبي الهيئة بالإدارة العامة للعلاقات العامة والاعلام والمشاركين في تنفيذ البرامج والفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للهلال الأحمر التي لاقت تقدير المجتمع وتفاعله الإيجابي معها لتحقيق الأهداف المرجوة منها