جامعة الطائف: نسعى لتوسيع المساحة الإبداعية المتاحة لجميع الطلبة

أكد مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، أن الجامعة تسعى وتعمل بجد واهتمام لتوسيع المساحة الإبداعية المتاحة لطلابها وطالباتها من خلال الأنشطة الطلابية المتنوعة التي تتيحها لهم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور خلال الحفل الختامي للأنشطة الطلابية في الجامعة مساء أول من أمس الاثنين، والذي أقيم في حضور المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) الدكتور إبراهيم بن يوسف البلوي.

واعتبر مدير جامعة الطائف، أن النشاط الطلابي بكافة أشكاله وألوانه يعد عنصراً أساسياً وداعماً في تكوين شخصية الطالب وإكسابها عمقاً ونضخاً، ليتخرج مواطناً صالحاً معطاءً ذكياً نيهاً مشاركاً، مشيراً إلى أن ذلك تأكد من خلال العروض الفنية والإبداعية التي قدمت خلال الحفل.

وأشاد الدكتور زمان بالعام الحافل بالنشاط الإبداعي الذي شهدته الجامعة في العام الجامعي الحالي، معرباً عن فخره بعطاء وإبداعات طلاب الجامعة، معرباً عن تطلعه إلى المزيد من تلك العطاءات والإبداعات في السنوات المقبلة.

وأكد مدير جامعة الطائف التزام إدارة الجامعة بتقديم المزيد من الدعم والمساندة لعمادة شؤون الطلاب، معرباً عن شكره وتقديره لجهود عميد شؤون الطلاب الحالي الدكتور بندر البقمي، وعميدها السابق الدكتور فيصل المالكي، وجميع وكلاء ووكيلات العمادة ومنسوبيها ومنسوباتها، والطلاب المشاركين في أنشطة العمادة، لجهودهم التي بذلوها خلال العام الجامعي الحالي.

وسأل الدكتور زمان في ختام كلمته الله عز وجل أن يمد منسوبي الجامعة كافة المزيد من القوة والعطاء، لتظهر الجامعة بالصورة التي تسعى إليها، وأن تظهر بالصورة المشرفة للتعليم العالي في المملكة.

من جانبه، أعلن عميد شؤون الطلاب في الجامعة الدكتور بندر البقمي، عن صدور توجيهات مدير الجامعة بتأسيس أندية طلابية داخل الكليات في العام المقبل، مشيراً إلى أن الطلاب سيتولون إدارة تلك الأندية بأنفسهم، من خلال الترشح لريادة هذه الأندية عبر المجالس الطلابية.

وكشف الدكتور البقمي أنه سيتم إعلان برامج الأنشطة الطلابية للعام الجامعي المقبل وآلية العمل في ورشة عمل كبرى سيعلن عنها بعد مصادقة مدير الجامعة عليها. موجهاً الدعوة للطلاب والطالبات إلى المشاركة في أنشطة العمادة، مؤكداً أنه تساعد في تقويم وصقل مواهبهم، وتساعدهم في تكوين شخصياتهم المهارية.

وأكد عميد شؤون الطلاب أن الاحتفال بختام الأنشطة الطلابية هو احتفال بعام كامل من الإنجاز والتميز على المستوى الداخلي والخارجي، ملمحاً إلى أن الجامعة أصبحت “قدوة” بفضل تميز وتنوع أنشطتها الطلابية.

وأعرب الدكتور البقمي عن شكره وتقديره لمدير الجامعة ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس، على الدعم الذي قدموه لأنشطة العمادة خلال العام الجامعي الحالي، كما وجه شكره وتقديره إلى وكلاء العمادة وموظفيها بكافة درجاتهم الوظيفية وعلى اختلاف مهماتهم العملية على الجهود التي بذلوها لتنفيذ تلك الأنشطة وإنجاحها.

ونجح طلاب الجامعة المشاركين في الحفل الختامي للأنشطة الطلابية في تقديم عروض فنية وإبداعية متنوعة نالت استحسان الحضور، منها تقديم فيلم درامي بعنوان: “سرمدي” شارك فيه مدير الجامعة إلى جانب مجموعة من الطلاب، وكذلك تقديم عرض مسرحي كوميدي، وأوبريت غنائي بعنوان: “كيف نكون قدوة”.

وكرّم مدير جامعة الطائف في ختام الحفل الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية، وعدد من منسوبي عمادة شؤون الطلاب، وكذلك الداعمين والرعاة لتلك الأنشطة.

إلى ذلك، احتفلت عمادة شؤون الطلاب، ممثلة في وكالة الطالبات للأنشطة الطلابية، اليوم الثلاثاء بختام أنشطتها على المسرح الجامعي في شطر الطالبات، تحت شعار”كيف نكون قدوة” برعاية عميدة الدراسات الجامعية الدكتورة سارة جزاء العتيبي، وفي حضور عميدات ووكيلات الأقسام والكليات والطالبات.

وأشادت وكيلة شؤون الطالبات للأنشطة الطلابية الدكتورة هدى الجميعي، في كلمة ألقتها خلال الاحتفال، بدور الاداريات والطالبات في تطوير برامج وفعاليات الأنشطة المقامة لهذا العام، مؤكدة ضرورة مشاركة كل الاقسام والكليات في الجامعة بدمج طالباتهن في الأنشطة الطلابية، لما لها من دور فعال في التكوين النفسي والبدني الصحيح للطالبات.

وقالت الدكتورة الجميعي: “إن الغاية التي تصبو لها الأنشطة الطلابية هذا العام هي بناء شخصية المرأة القائدة والمبدعة والقدوة، وهذا الإنجاز يتجلى على أرض الواقع بنجاح حفل ختام الانشطة لهذا العام”.

تضمن الحفل فقرة مسيرة وتكريم الطالبات المشاركات في مسابقة القران الكريم، وعرض مرئي لجميع الإنجازات والبرامج والدورات المقامة خلال العام، إضافة إلى فقرات إنشادية، كما تم تكريم وكيلة شؤون الطالبات سابقاً الدكتورة نوف المؤذن، على كل ما بذلته من عطاء خلال فترة عملها بالوكالة، إضافة إلى تكريم الإداريات والطالبات المشاركات في برامج الأنشطة الطلابية