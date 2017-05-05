“1646” سيدة استفادت من حملة “طمنينا.. عنك “في وحدة الخدمات المساندة بالرياض

اختتمت وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للإناث التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتعاون مع البرنامج الوطني بوزارة الصحة فعاليات الحملة التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي “طمنينا .. عنك ” والتي انطلقت قبل ستة اشهر وقدم خلالها العديد من الاستشارات والفحص السريري للمراجعات .

وقد اوضحت مديرة الوحدة نوف الخريجي ان الحملة التي اشرف عليها فريق متكامل من الكادر النسائي المختص قد استفاد منها اكثر من 1646 سيدة جرى فحصهن داخل العيادة المتنقلة واكتشاف 8 حالات مصابة بسرطان الثدي في مراحله المبكرة ثم تحويلهن للعلاج بمدينة الملك فهد الطبية.

كما أشارت الخريجي الى ان فعاليات الحملة احتوت بالإضافة الى الفحص السريري على كتيبات تعريفية ومنشورات ارشادية عن اعراض المرض وسبل الوقاية منه وعوامل الخطورة في مراحل تطوره إضافةً الى ركن يشرح للمراجعات كيفية اجراء الفحص الذاتي والدوري للثدي وسجل خاص بالاحصائيات وبعض الجوائز والمكافآت التشجيعية والتي تهدف في مجملها الى تثقيف المراجعات وتوعيتهن بسرطان الثدي وبأهمية الكشف المبكر عنه ودور ذلك في علاجه والحد من خطورته وانتشارة مؤكدةً على ان هذه الحملة تأتي ضمن الشراكات المجتمعية التي يحرص فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض على اقامتها للمساهمة في رفع مستوى الوعي الصحي لمختلف شرائح المجتمع بمافيها السيدات